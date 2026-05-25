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NBA西區決賽G4今（25）日在聖安東尼奧進行，回到主場作戰的馬刺隊在頭牌文班亞馬（Victor Wembanyama）帶領下，最終以21分之差擊潰衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆，將系列賽強勢扳平成2比2平手。然而，相較於重回原點的戰局，全美體育媒體與社群平台討論度最高的話題，卻是雷霆隊一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在比賽中一次被斥為「NBA歷史最糟糕假摔」的爭議畫面，《夏洛特觀察報》專欄作家厄茲伯格（Tyler Erzberger）毫不留情狠酸：「他看起來就像在出手瞬間，被火箭筒正面轟到一樣。」《夏洛特觀察報》在賽後隨即發表了一篇立場極其尖銳的專欄報導。專欄作家厄茲伯格在文章開篇一針見血地指出，以下兩件事在亞歷山大身上完全可以同時成立：第一，亞歷山大毫無疑問是當今美職籃壇同世代中實力最強、最具天賦的籃球運動員之一，他具備無死角的得分能力，在戰術上扮演著極佳的進攻發動機，更是雷霆隊建立新一代王朝體系的核心引擎。第二，他同時也是籃球運動歷史上，最讓人感到厭惡且難以直視的球員之一。在這場萬眾矚目的全美直播大戰中，兩屆MVP亞歷山大本有機會在客場率隊取得3比1的絕對聽牌優勢，但他今日整場比賽的戰術執行表現只能用「中規中矩、毫無亮點」來形容。作家諷刺地指出，如果有任何一位長年不看球的觀眾在今日醒來並觀看這場比賽，當他詢問場上誰是那位連續兩年斬獲MVP的頂級球星，亞歷山大的名字恐怕會排在第六或第七順位之後，完全失去了MVP該有的主宰力。最讓全美輿論徹底炸裂的畫面發生在比賽中段。當時亞歷山大在一次外線跳投起腳時，防守球員在戰術上已提前站定防守位置，雙方在完全沒有任何肢體接觸的情況下，亞歷山大卻在空中做出極度反常的身體扭曲，隨後重重摔落木地板，整個人在地上狼狽翻滾，浮誇的肢體動作被專欄作家狠酸：事實上，亞歷山大近兩年一直深陷「買犯」與「假摔」爭議。許多對手教練與球迷都認為，他在進攻端大量依靠身體接觸與誇張倒地來製造哨音，但防守端卻又採取極高強度對抗，這種雙重標準早已讓不少人感到反感。G4期間，甚至有馬刺球迷直接拿出「奧斯卡小金人」道具進場，公開嘲諷亞歷山大的演技，這類過度誇張的倒地動作，某種程度也正在讓他逐漸失去裁判的「哨音信任感」。對雷霆而言，G4最危險的訊號，其實不只是輸掉比賽，而是馬刺似乎真的找到限制亞歷山大的方法，馬刺本場不再大量包夾，而是改由卡斯特（Stephon Castle）負責單防SGA，成功切斷雷霆外線傳導節奏，也讓亞歷山大整場打得異常不舒服。