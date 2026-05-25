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前總統馬英九近期傳出去年六月率團赴中國出席海峽論壇，疑似在行程中一度情緒失控掐捏前馬英九基金會執行長王光慈的脖子。對此，前國安會秘書長、馬英九重量級親信金溥聰今（25）日在記者會上嚴正否認此傳聞，並解釋當時馬英九只有大聲說「為什麼妳都不聽我說話？」，甚至也並未罵人，只是因為王光慈開始躲著他，讓他累積很多情緒。金溥聰今在馬英九的授權下召開記者會公布王光慈、蕭旭岑等人疑似違反財政紀律之證據，而在會後媒體提問環節，有記者詢問「掐王光慈脖子」一事是否屬實，金溥聰強調：「放出這些匿名消息的人，我已經處理好幾個，我已經說過這不是事實，都是捏造的，說馬英九掐王光慈脖子，有人可以出來指證嗎?」金溥聰強調，馬英九自己聽到這個傳聞都錯愕了，當時馬英九坐的是中型巴士，學員坐的是另一台大型巴士，根本不知道這件事，何來「學員驚嚇」之說？在車上的隨行人員也表示，馬英九是聲音很大、很生氣問王光慈「妳為什麼都不聽我的話？」，的確在會場有發一次脾氣，但也沒有罵人，就是非常大聲說「妳為什麼都不聽我的話？」尤其從去年六月開始，王光慈就躲著他，他當然累積了很多東西，但他也沒有罵人，怎麼會掐她脖子？