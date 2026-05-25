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NBA 官方今（25）日正式公布了本賽季例行賽的年度最佳陣容名單。在引人注目的最佳陣容（All-NBA Team）中，第二陣容名單包括布朗（Jaylen Brown）、布朗森（Jalen Brunson）、杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）與米契爾（Donovan Mitchell）。其中，效力於休士頓火箭隊、現年37歲的超級巨星杜蘭特，憑藉這次入選再度寫下了一項前無古人的神級歷史紀錄，正式成為NBA歷史上第一位「曾代表5支不同球隊入選最佳陣容」的球員，被球迷戲稱為「轉隊抱團界」中無人能及的至高翹楚。縱觀杜蘭特輝煌且極具話題性的職業生涯，他的腳步踏遍了東西區多支豪強，且無論走到哪裡，他都能無縫接軌展現出聯盟前十的統治力。數據統計，杜蘭特在奧克拉荷馬雷霆（含前身西雅圖超音速）時期曾入選過6次最佳陣容；隨後轉戰金州勇士時期入選3次；在布魯克林籃網時期入選1次；鳳凰城太陽時期入選1次；直到本賽季披上休士頓火箭戰袍，他再度成功突圍奪下1次。這項「5隊皆入選」的成就放眼NBA歷史可謂空前絕後。儘管杜蘭特生涯中期之後的幾次轉隊決定，經常讓他深陷輿論風波與「抱團取暖」的批評中，但換個角度來看，這項紀錄也完美印證了他具備歷史級別的「即插即用」能力。不論身處哪種戰術體系或與哪些球星搭配，杜蘭特永遠能用死神般的進攻效率摧毀對手，成為各隊管理層不惜代價也想追求的終極核武。伴隨著今日二陣榮譽的加冕，杜蘭特生涯最佳陣容的總入選次數已來到第12次，這項數據使他一舉，在NBA歷史長河中寫下驚人的長青里程碑。本賽季在火箭隊，杜蘭特依舊是球隊當之無愧的頭號進攻核心。在例行賽期間，他共計出戰78場比賽，在場均36.4分鐘的出賽時間內，高效砍下26分、5.5籃板、4.8助攻的明星級數據，投籃命中率高達52%，三分球命中率更維持在41.3%的頂尖水準。即便已經身處職業生涯的第17個賽季，37歲的杜蘭特依然在火箭隊遭遇大面積傷兵困擾時，隻身扛著球隊前行。這次歷史首人的壯舉，再次向世人證明，無論外界對他頻繁換隊的評價如何，他的偉大與得分藝術在籃球場上依舊無庸置疑。