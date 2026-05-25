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馬英九基金會今（25）日召開記者會，指控前幕僚蕭旭岑、王光慈涉財政紀律案件事證。被前總統馬英九委託的國安會前秘書長金溥聰指出，蕭、王兩人年薪資將近500萬，但基金會員工總薪資才1020萬，兩人領這麼多薪水有無符合比例原則，而馬總統在基金會沒有領錢，每個月領國家發的月退僅5萬元。馬英九基金會不滿三人調查小組結果判定，前幕僚蕭旭岑、王光慈沒有具體違法事證，今召開記者會公佈大量照片反駁。金溥聰致詞時，指出基金會大小章、財務章都是王光慈掌管，一個人同時兼出納跟會計，嚴重違反財務內控。員工薪資數額也都是由王光慈個人決定，馬前總統因為信任她，都沒有過問，也都不知情。金溥聰說，蕭旭岑今年3月20日接受節目訪問時說，接了副主席就已經辭去基金會執行長的職務。因為黨務工作繁重，再加上角色定位考量，不適合再以基金會身份帶隊赴陸，強調階段性任務已經完成。但基金會員工表示，蕭旭岑說，當了國民黨副主席並兼任基金會的工作，是因為肩負募款重任，可以募到更多經費。所以蕭旭岑領基金會薪水到今年2月被解職為止，他還安排了一位基金會一位洪姓員工當副主席助理。而這個員工領的也是基金會的薪水。這些馬前總統也不知情。金溥聰更指出，蕭旭岑說擔任基金會首席執行長是2025年12月24日董事會通過，但其實10月25日國民黨副主席人事案公佈隔天，王光慈就在辦公室群組宣布，以後蕭旭岑就是首席執行長，她遞補成執行長，兩人職稱跟薪資在下個月就由王光慈自行調整，調整跟蕭旭岑一樣。金溥聰說，馬英九不曾收過蕭旭岑的辭職，也沒被告知設兩個同樣薪資的執行長，高華柱董事也證實，不知道蕭旭岑接了首席執行長的職位，基金會同仁也說，這兩個人事案沒有經過董事會表決，先前馬英九說的「識人之明」，是因為王光慈做了一份圖文並茂的年報，董事鼓掌誇獎，馬英九馬氏幽默就說「不可以誇她，要誇我有識人之明」，是針對簡報，所以李德維宣稱人事案經過任命有會議記錄，完全不符事實。