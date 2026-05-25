我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍本季團隊ERA+高達153.6，遙遙領先中華職棒其他5隊，投手戰力成為球隊戰績核心。（圖／味全龍提供,2026.4.19）

▲納瓦洛強調主動攻擊好球帶的重要性，希望每位投手都能勇於與打者正面對決。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

曾有職棒教練在今年中華職棒開季前，提到味全龍隊的整體戰力，他認為投手戰力仍是強項，在這樣的優勢撐腰下，味全龍依舊是本季A段班的熱門人選。這位教練的預期沒錯，本季味全龍在團隊投手戰力是全聯盟頂級水準，去年ERA+107.7已是聯盟第一，今年更進步至ERA+153.6，遙遙領先其他5隊。目前能夠暫居上半季排頭，團隊投手戰力功不可沒，而新任投手教練納瓦洛(Jamie Navarro)的調兵遣將，絕對是領先關鍵。味全龍隊今年團隊投手成績表現第一，除了傳統數據的團隊防禦率2.017、被打擊率2成32、被上壘率2成92都排名第一之外；關鍵的整體好球率64.5%、殘壘率82.4%也都排名第一。代表著味全龍團隊投手群的目標很明確，除了勇於跟打者對決，若遇到危機時仍能夠複製類似的投球計畫，且執行率很高，可控制住整體危機，不讓失分擴大。這樣的特性不只在以洋將為主的先發投手群，在本土投手擔任的牛棚投手群，也都能實際掌握。本季新任的投手教練納瓦洛是這群投手戰力的調度者。他上任味全龍投手教練之後，在整體的投手戰力任務配置、調度風格、暫停時機，都跟過往的味全龍投手安排形式大不相同，這樣的模式也確實讓今年上半季味全龍的投手戰力大幅提升。納瓦洛說：「來到台灣之前我就做了很多的功課，除了先認識我的這一群投手，也充分的認識了可能會遇到的打者，才能夠在各個時機與場面，調度使用這些我所信任的投手，用他們最擅長的武器去拿到我想要的出局數。」舉例來說，本季納瓦洛曾使用過李超、林鋅杰、林子昱等人，在關鍵時刻上場拆彈。林子昱本來就是主力的牛棚投手，但李超與林鋅杰過往都不是在高張力場面中登板的選擇，甚至林鋅杰之前在二軍時還是作為長局數投手來養成，不過這兩人卻都能完成納瓦洛所交付的工作。李超本季殘壘率95.9%、林鋅杰殘壘率85.2%，雖然過程偶有驚險情形，但總能想辦法守住情勢。納瓦洛說：「能夠在一軍名單中的投手，就是有一定的實力，他們都是可以在一軍裡投完整1局的投手。」過往在統一獅擔任投手教練時，納瓦洛的「無差別組」調度模式就頗受好評，也受到當時許多球迷的討論。今年來到味全龍，納瓦洛似乎也在延續相同模式，才會在不同時候安排出讓人想像不到的牛棚投手登板，連總教練葉君璋都說：「有的時候心臟都快跳出來。」對此，納瓦洛除了再度強調自己對於牛棚投手群的信任外也說道：「比賽是一整季的，就像我說的，每個投手都有獨立在一軍投1局的能力，甚至也都可以是7到9局的人選，我要做的就是在適合的時候把他們放在場上。」「我希望在球季尾聲，這些7至9局的投手都能維持著最好的狀況，」納瓦洛說：「如果固定使用同樣的勝利組角色與組合，不僅在中職這樣的賽季裡(上、下半季60場)容易過度消耗，對手也能在相對應的時間點做好攻擊的準備。」納瓦洛認為，平均地去使用每個牛棚投手，不僅能讓有威力的牛棚投手可以把好的體力延續的球季後段，在整年裡都能夠有高效率的發揮，還能夠在每一場比賽裡讓對手無法抓到預期的調度邏輯。「多樣化的投手群，是現代棒球在牛棚希望有的準備，而我要做的就是不讓對手抓到我的出牌邏輯。」納瓦洛說。以目前味全龍的投手群出賽數來說，陳冠偉23場出賽是全聯盟最多，林子昱、林凱威各出賽19場並列聯盟第3，但除了這3位主要的7至9局成員外，李超、林鋅杰各15場出賽排在聯盟並列第17；呂偉晟12場出賽排在並列第28，王伯洋9場出賽排在第43，整體牛棚投手群的出賽數並不會太疲勞，也符合納瓦洛所說的，儘量讓每一位投手都在有一定的張力下去投球。除了相信球員，認為各個投手都有獨當一面的能力，納瓦洛也希望投手相信自己的球路威力。納瓦洛強調：「先拿到好球，投手就可以取得主動的局面；如果先投出保送，就可能有89%的失分機率。因此我很討厭投手投保送，我希望投手去主動攻擊打者、去挑戰好球帶，在有張力的情況下，能夠取得主動權的投手就能在心理層面裡佔得優勢，在棒球比賽裡心理是很重要的。」也因此常常可以看到納瓦洛不僅在局間喊暫停，甚至他更常在打席中間喊暫停，只因為投手連續投出壞球，很可能在這個打席裡投出保送。以昨天的味全龍與中信兄弟之戰為例，洋投鋼龍4局下在滿壘危機時，連續的變速球投成1好2壞的球數落後，此時納瓦洛上場喊暫停，鋼龍隨即用直球直接跟岳東華對決，形成雙殺打化解攻勢，成為比賽的分水嶺之一。「我是一個老派的投手教練，我相信自己的眼見為憑，因此我很認真地準備好自己的投手與對手的功課，觀察對手的揮棒與特性、了解自己投手的優點；有的時候我很憑直覺去選擇，但每一個調度我都很相信自己，也很相信我的球員，他們一定可以完成任務去控制場上的局面，不讓對手擴大優勢。」納瓦洛說。