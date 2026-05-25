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前總統馬英九不滿昔心腹蕭旭岑案調查結果，今（25）日委託金溥聰召開記者會秀出事證反擊，並出示蕭旭岑收受台商一大疊現金合影留念。對此蕭旭岑再發聲明，批評金溥聰等人不該為了打擊他，用抹黑鬥臭的方式，社會不會認同，更解釋該照片是部分企業與台商希望能捐給馬總統個人，該部分自己有向調查結果說明，該照片是其中之一，「有拍照證明我光明正大，沒有任何問題」。蕭旭岑強調，調查小組都是社會有聲望人士，更是馬前總統的舊屬，戴代理執行長的同事，立場公正持平。自己到大陸的所有行程，都有向馬前總統報告，電視、網路、報紙都有報導，誰能瞞住任何消息？金溥聰等人不該為了打擊他，用抹黑鬥臭的方式，社會不會認同。此外，蕭旭岑說，今天是金溥聰說因為侯友宜選前之夜不讓馬上台的人而告他的案件開庭日，以前開庭一定親自到場，而且今天還傳訊證人要問，今天卻為了鬥爭他而放棄出庭開來記者會，這種本身具有利益衝突的行為就是挾怨報復。至於所謂未入帳的捐款，蕭旭岑表示，是因馬前總統卸任禮遇即將結束，部分企業與台商希望能捐給馬總統個人。在2024年3月相關的捐款向馬總統請示之後，馬總統指示一切用於公用，此一部分都有向調查小組說明，至於那張照片，印象中是其中之一，「有拍照也證明我光明正大，沒有任何問題」。蕭旭岑提到，有關11月7日馬習會10週年活動，真正原因是10月28日夫人轉來榮總醫生的建議，建議馬前總統不宜再出現任何公開活動，但因11月1日已經答應鄭麗文主席就職，所以協調只出席不致詞，但仍然被媒體拍到大哭的畫面。因此決定馬前總統不再出席任何公開活動，這是總統及馬家人及夫人都知情且同意的事，「如果我所言不實，歡迎馬家人及夫人發新聞稿來駁斥我」。最後蕭旭岑表示，今天公布的大部分資訊，調查小組都查過了，自己也有舉證說明，相信調查報告內容都有，而金溥聰等人卻執意開記者會散佈不實訊息，因此決定提告金溥聰等今天開記者會的人士，另外也懇請調查小組公布調查報告，讓大眾知道真相。