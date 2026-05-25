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泰國電競產業發展多元化，近日泰國政府宣布，將在全國校園逐步推動電競學生社團制度，希望把電玩遊戲從單純娛樂，轉型為培養數位技能與未來職涯能力的重要工具，此舉也被視為泰國持續推動數位經濟與培養新世代人才的重要政策方向之一。根據泰國政府規劃，相關政策將分階段推行，首先會把電競納入全國性青年發展計畫「TO BE NUMBER ONE」，並透過校內社團形式，在全國學校建立較制度化的電競活動空間。泰國政府表示，相關計畫不只是讓學生打遊戲，而是希望藉由電競培養四項核心能力，包括科技運用、分析思考、團隊合作以及自我管理能力。官方也認為，電競已逐漸成為全球創意產業與數位經濟的重要一環，未來有望成為穩定且具發展性的職涯市場。泰國副政府發言人 Patdarasm Thongsaluaykorn 表示，教育部目前正推動升級教學模式，希望將數位技能、創意能力與未來經濟發展更具體結合。她指出，政府並不將電競視為單純娛樂，而是具有龐大經濟價值的創意產業，能為泰國年輕人創造收入與工作機會。根據規劃，未來學生除可透過校內電競社團接受訓練，也將有機會代表學校參與校級、全國甚至國際電競賽事。若初期推動成果良好，泰國政府後續甚至考慮把電競正式納入更完整的課程體系。近年東南亞各國持續積極發展電競產業，區域性賽事與職業聯盟規模快速擴大。泰國、越南、印尼與馬來西亞等國，都已將電競視為新興數位經濟與青年產業的重要領域。2023年亞運（Asian Games）更首度將電競列為正式獎牌項目，也進一步提升各國政府對電競產業的重視程度。不過，泰國近期教育政策也持續引發爭議。此前教育部才剛宣布將與 TikTok 合作推動短影音教材與數位教學，引發外界對學生專注力與教育娛樂化的憂慮。如今再推動電競進校園，也讓部分教育界人士擔心，學生可能更加依賴螢幕與數位平台。支持者則認為，與其禁止學生接觸遊戲與數位文化，不如建立制度化與可管理的環境，協助學生正確使用科技工具，同時培養未來就業能力。分析認為，泰國政府目前正試圖把教育、數位經濟與創意產業整合，藉由電競、短影音與AI等新科技工具，加速培養符合未來市場需求的人才。不過，如何在數位化學習與學生身心健康、深度閱讀能力之間取得平衡，未來仍將是泰國教育政策的重要挑戰。