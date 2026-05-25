全球足球運動員收入排行榜出爐！效力沙烏地阿拉伯艾納斯的克里斯蒂亞諾·羅納度（Cristiano Ronaldo，簡稱C羅）以年收3億美元（約新台幣94億元）穩坐全球最賺足球員寶座，不只狠甩老對手萊納爾·梅西（Lionel Messi），更成為全球收入最高的運動員。至於被視為新世代足壇代表的基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé），則以9500萬美元（約新台幣29億元）排名第4，引發熱議。
全球收入最高足球員是C羅 年賺94億台幣
根據《富比士》（Forbes）統計，2025年5月1日至2026年5月1日期間，全球收入最高的7名足球員排行如下，他們除了賺球隊年薪，拍廣告、出席運動用品或時尚品牌活動也有不少進帳。
★第1名：C羅（3億美元，約等於94億新台幣）
他以3億美元的年收入遙遙領先全球體壇。除了在艾納斯的超高薪合約外，C羅也擁有龐大商業版圖，包括與Nike、Binance、Herbalife等品牌合作。換算下來，C羅平均每週就能進帳約577萬美元（約新台幣1.8億元），吸金能力驚人。
★第2名：梅西（1.4億美元，約等於43億新台幣）
年收入約1.4億美元，目前效力美國MLS邁阿密國際。除了球員薪資外，他與Apple、adidas、Mastercard等品牌長期合作，另外還經營個人服飾、飲料與飯店事業。
★第3名：卡里姆·本澤馬 Karim Benzema（1.04億美元，約等於32億新台幣）
前金球獎得主，目前效力沙烏地阿拉伯吉達聯合，年收入達1.04億美元，其中幾乎全部來自球隊合約，也讓他成為足壇收入最高的老將之一。
★第4名：姆巴佩（9500萬美元，約等於29億新台幣）
這位法國巨星轉戰皇家馬德里後，年收入來到9500萬美元，其中7000萬美元來自球員合約，另有Dior、Nike、Hublot等精品與運動品牌代言。
★第5名：爾林·哈蘭德 Erling Haaland（8000萬美元，約等於25億新台幣）
哈蘭德效力曼城的挪威神鋒，年收達8000萬美元，其中6000萬美元來自球團薪資，其餘則靠Beats by Dre、Nike、Electronic Arts等代言進帳。
★第6名：維尼修斯·儒尼奧爾 Vinícius Júnior （6000萬美元，約等於18億新台幣）
皇家馬德里球星，年收入約6000萬美元，除了皇馬合約外，也接下Gatorade、Nike、Visa等多家國際品牌合作。
★第7名：莫哈梅·薩拉赫 Mohamed Salah（5500萬美元，約等於17億新台幣）
效力英超利物浦，年收入5500萬美元，其中約3500萬美元來自球隊薪資與獎金，其餘則來自adidas、Pepsi、Vodafone等品牌代言。
2026世界盃即將開踢！梅西、C羅有望交鋒
2026年足球世界盃（FIFA）將在今年6月11日於墨西哥城揭幕，以上這7位球星也全都入選國家隊，將各自代表葡萄牙、阿根廷、法國、巴西等國家參戰。梅西在上屆比賽中，帶領阿根廷奪冠，還拿下該屆的世足金球獎（最佳球員），風光無限。C羅所屬的葡萄牙隊則在8強賽中爆冷遭到摩洛哥淘汰，這次是否能一雪前恥，和梅西成功交手，讓球迷很期待。
資料來源：美媒《運動畫刊》
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根據《富比士》（Forbes）統計，2025年5月1日至2026年5月1日期間，全球收入最高的7名足球員排行如下，他們除了賺球隊年薪，拍廣告、出席運動用品或時尚品牌活動也有不少進帳。
★第1名：C羅（3億美元，約等於94億新台幣）
他以3億美元的年收入遙遙領先全球體壇。除了在艾納斯的超高薪合約外，C羅也擁有龐大商業版圖，包括與Nike、Binance、Herbalife等品牌合作。換算下來，C羅平均每週就能進帳約577萬美元（約新台幣1.8億元），吸金能力驚人。
年收入約1.4億美元，目前效力美國MLS邁阿密國際。除了球員薪資外，他與Apple、adidas、Mastercard等品牌長期合作，另外還經營個人服飾、飲料與飯店事業。
★第3名：卡里姆·本澤馬 Karim Benzema（1.04億美元，約等於32億新台幣）
前金球獎得主，目前效力沙烏地阿拉伯吉達聯合，年收入達1.04億美元，其中幾乎全部來自球隊合約，也讓他成為足壇收入最高的老將之一。
★第4名：姆巴佩（9500萬美元，約等於29億新台幣）
這位法國巨星轉戰皇家馬德里後，年收入來到9500萬美元，其中7000萬美元來自球員合約，另有Dior、Nike、Hublot等精品與運動品牌代言。
哈蘭德效力曼城的挪威神鋒，年收達8000萬美元，其中6000萬美元來自球團薪資，其餘則靠Beats by Dre、Nike、Electronic Arts等代言進帳。
★第6名：維尼修斯·儒尼奧爾 Vinícius Júnior （6000萬美元，約等於18億新台幣）
皇家馬德里球星，年收入約6000萬美元，除了皇馬合約外，也接下Gatorade、Nike、Visa等多家國際品牌合作。
★第7名：莫哈梅·薩拉赫 Mohamed Salah（5500萬美元，約等於17億新台幣）
效力英超利物浦，年收入5500萬美元，其中約3500萬美元來自球隊薪資與獎金，其餘則來自adidas、Pepsi、Vodafone等品牌代言。
2026世界盃即將開踢！梅西、C羅有望交鋒
2026年足球世界盃（FIFA）將在今年6月11日於墨西哥城揭幕，以上這7位球星也全都入選國家隊，將各自代表葡萄牙、阿根廷、法國、巴西等國家參戰。梅西在上屆比賽中，帶領阿根廷奪冠，還拿下該屆的世足金球獎（最佳球員），風光無限。C羅所屬的葡萄牙隊則在8強賽中爆冷遭到摩洛哥淘汰，這次是否能一雪前恥，和梅西成功交手，讓球迷很期待。
資料來源：美媒《運動畫刊》
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