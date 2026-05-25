中國節目《乘風2026》（又稱：浪姐7）主打「全程直播、無剪輯、無修音」，因此每一位選手的聲音都聽得非常清楚。而在三公（三次公演）中，蕭薔帶領代斯、溫崢嶸及張藝上表演抖音神曲〈麥浪〉，不料卻大翻車，4人唱到全走音，蕭薔還落拍，讓觀眾全看傻眼直呼：「還是假唱吧。」

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蕭薔在《浪姐7》三公中，與代斯、溫崢嶸及張藝上穿著粉白色系的短蓬蓬裙，充滿夢幻又少女的帶來抖音神曲〈麥浪〉。但不料4人一開口就大翻車，不僅尾音飄忽不定，還狂走音、跟不上拍子，就連一直以來表現都相當優異的蕭薔，也一樣非常不穩。

▲蕭薔（左2）帶領團隊獻唱〈麥浪〉，雖然走音，但還是以845分獲得勝利。（圖／翻攝自微博）
▲蕭薔（左2）帶領團隊獻唱〈麥浪〉，雖然走音，但還是以845分獲得勝利。（圖／翻攝自微博）
蕭薔團太走音　觀眾直呼：還是假唱吧

這段演出也讓觀眾全看傻眼，紛紛直呼：「雖然我不提倡假唱，但是其實也不是不可以」、「她們有發現自己氣息不穩又走音嗎？」、還有人說：「比〈心願便利貼〉還誇張。」

蕭薔走音還贏　擊敗孫怡、范瑋琪等人

然而，蕭薔團帶來的〈麥浪〉表演，最後還獲得了845分，擊敗孫怡帶領的范瑋琪、江語晨、闞清子、何宣林演唱〈你曾是少年〉的隊伍，這項結果也再度引發熱議。

資料來源：微博

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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...