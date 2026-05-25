我是廣告 請繼續往下閱讀

美國政府宣布將斥資20億美元，注資九家企業並取得部分股權，也激勵不少老AI股走強，其中金仁寶集團旗下仁寶、金寶、泰金寶今（25）日早盤全數漲停鎖死，英業達開盤也漲停，成為盤面上的強勢焦點。今日仁寶開盤雖小幅震盪，但隨後衝上漲停板，鎖死在34.65元，截至午盤成交量高達26.76萬張；金寶也飆漲停，委買量超過8.3萬張，而泰金寶開盤跳空漲停，午盤更有破10萬張排隊等買。超微（AMD）執行長蘇姿丰、黃仁勳陸續抵台，黃仁勳也將在6月1日發表主題演講，揭示輝達最新AI技術與生態系策略。另外美國政府也開始組量子國家隊，綜合外媒報導，川普政府此次注資相關企業的資金，主要來自美國《晶片法案》的研發基金，將注資九家公司共20億美元發展量子運算。其中，IBM獲得約10億美元，該筆資金預期與其在商務部支持下的「Anderon」量子晶片工廠計畫有關，並可能涉及股權協議。由於川普政府力挺量子運算，為產業後市背書，鴻海、仁寶、金寶、緯創、廣達等台灣重量級大廠也都動起來，全力卡位量子商機。仁寶及金寶同屬台灣量子國家隊成員，且都是輝達量子電腦重要夥伴。其中，仁寶採用輝達CUDA-Q技術開發「CGA-QZ平台」，模擬與加速量子最佳化技術。仁寶研發量子啟發運算服務「Compal GPU Annealer」正與台灣量子國家隊在不同領域研究量子運算應用，全力卡位量子電腦商機。金寶與輝達不約而同投資量子硬體製造商SEEQC，金寶並與SEEQC共同開發以SEEQC的SFQ控制晶片設計的常溫電子設備，躍輝達衝量子電腦第一梯隊夥伴。