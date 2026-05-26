夏天不少人隨身攜帶手持風扇消暑，不過，日本醫師谷口英喜表示，手持風扇若使用方式不正確，不但可能無法散熱，甚至還會增加中暑、乾眼與角膜受傷風險。胸腔暨重症專科醫師黃軒則示警，若在超過35度高溫環境下使用，風扇吹出的其實是「焚風」，會讓使用者變「人體氣炸鍋」，呼籲民眾別再對著臉猛吹。
夏天小物「手持風扇」暗藏風險！醫示警：提高熱中暑風險
日本橫濱市東部醫院醫師谷口英喜指出，手持式風扇其實並非任何環境都適用，尤其當氣溫超過35度時，風扇吹出的不再是「降溫風」，而是把高溫熱氣持續吹向人體。他表示，在極端高溫環境下，風扇無法有效幫助汗水蒸發，反而可能讓皮膚吸收更多熱能，導致體溫進一步升高，提高熱中暑風險。
谷口英喜也提醒，許多人習慣將手持風扇直接對著臉吹，但這樣做容易讓眼睛快速乾燥。長時間吹拂下，除了造成不適，嚴重時甚至可能傷害角膜。
「手持風扇」千萬別對著臉猛吹！眼科醫師也警告：角膜容易受傷
日本眼科醫師有田玲子也提到，角膜表面原本會有淚液中的水分與油脂保護眼球，但若長時間被風直接吹拂，眼淚蒸發速度會大幅增加，角膜自然更容易受傷。
有田玲子曾找來3名沒有乾眼症的民眾進行測試，讓受試者使用手持風扇朝臉部持續吹1分鐘後，再進行乾眼測驗。結果3人都表示，風扇開啟後短短1至2秒，眼睛就開始出現乾澀感，1分鐘後淚液量甚至不到原本的一半。
《NOWNEWS》記者也曾在炎熱天氣使用過手持風扇，雖然短時間內感覺空氣流動，但整體來說比較像「假涼」，並沒有緩解炎熱感受，且眼睛確實也會感受到乾燥不適，還要一直用手拿著風扇，在夏天烈日下反而更煩躁了。
35度以上「手持風扇」別用了！恐變人體氣炸鍋：吹的是焚風 正確用法曝
重症醫師黃軒則形容，當氣溫超過35°C時，風扇吹出的是「焚風」，等於讓使用者變成「人體氣炸鍋」。因為高溫乾燥環境下，風扇吹動的其實是熱空氣迴圈，熱量反而會持續傳遞到身體。
黃軒指出，有研究顯示，風扇在高溫高濕環境中不但降溫效果有限，還可能增加心血管負擔。若長時間強風吹向身體，也可能引發眼睛乾澀、偏頭痛等問題。
醫師提醒，手持風扇並非不能用，但必須依照環境與方式正確使用，避免在極端高溫下持續直吹，才能真正達到消暑效果。谷口英喜建議，手持風扇應搭配濕毛巾或噴霧使用，並將風對準頸部、胸口等位置，才能較有效達到降溫效果。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本橫濱市東部醫院醫師谷口英喜指出，手持式風扇其實並非任何環境都適用，尤其當氣溫超過35度時，風扇吹出的不再是「降溫風」，而是把高溫熱氣持續吹向人體。他表示，在極端高溫環境下，風扇無法有效幫助汗水蒸發，反而可能讓皮膚吸收更多熱能，導致體溫進一步升高，提高熱中暑風險。
谷口英喜也提醒，許多人習慣將手持風扇直接對著臉吹，但這樣做容易讓眼睛快速乾燥。長時間吹拂下，除了造成不適，嚴重時甚至可能傷害角膜。
日本眼科醫師有田玲子也提到，角膜表面原本會有淚液中的水分與油脂保護眼球，但若長時間被風直接吹拂，眼淚蒸發速度會大幅增加，角膜自然更容易受傷。
有田玲子曾找來3名沒有乾眼症的民眾進行測試，讓受試者使用手持風扇朝臉部持續吹1分鐘後，再進行乾眼測驗。結果3人都表示，風扇開啟後短短1至2秒，眼睛就開始出現乾澀感，1分鐘後淚液量甚至不到原本的一半。
《NOWNEWS》記者也曾在炎熱天氣使用過手持風扇，雖然短時間內感覺空氣流動，但整體來說比較像「假涼」，並沒有緩解炎熱感受，且眼睛確實也會感受到乾燥不適，還要一直用手拿著風扇，在夏天烈日下反而更煩躁了。
重症醫師黃軒則形容，當氣溫超過35°C時，風扇吹出的是「焚風」，等於讓使用者變成「人體氣炸鍋」。因為高溫乾燥環境下，風扇吹動的其實是熱空氣迴圈，熱量反而會持續傳遞到身體。
黃軒指出，有研究顯示，風扇在高溫高濕環境中不但降溫效果有限，還可能增加心血管負擔。若長時間強風吹向身體，也可能引發眼睛乾澀、偏頭痛等問題。
醫師提醒，手持風扇並非不能用，但必須依照環境與方式正確使用，避免在極端高溫下持續直吹，才能真正達到消暑效果。谷口英喜建議，手持風扇應搭配濕毛巾或噴霧使用，並將風對準頸部、胸口等位置，才能較有效達到降溫效果。