我是廣告 請繼續往下閱讀

宣告結果有分別 由法院判定監護或輔助

本人、配偶等可以申請 友人沒戲

由法院介入家務事 以免被動歪腦筋

前總統馬英九遭前幕僚蕭旭岑間接暗指「事情都忘了」，遭疑罹患失智症，而近日馬家家屬聲明希望馬英九能退休、安享晚年，恐提出監護宣告。針對此流程，心理諮商師劉南琦說明，監護或輔助宣告須由法院委託醫院自費鑑定，再依報告判定，並非家屬能決定；監護宣告適用於無辨識或表達能力者，輔助宣告則是能力明顯不足、重大法律行為需協助者，目的在保障當事人利益，避免遭人利用。劉南琦23日發文表示，法院接受民眾的申請，委託醫院精神醫療單位進行鑑定，醫院代表法院來做這個業務，所以這不是健保，而是要自費。至於是監護宣告或輔助宣告的哪一種其實並不重要，就算家屬申請監護宣告，可是鑑定下來會屬於監宣或輔宣，法院會以醫院的報告作為參考來判定，所以是法院說了算，不是家屬。劉南琦指出，《民法》第15條寫了，「受監護宣告之人，無行為能力」。那監護宣告與輔助宣告有什麼不同？最大差別在於是不是有足夠表達與辨識他人想法的能力，一個是「不具備」那樣的能力，一個是「顯有不足」。例如都躺床插管，連家人都認不得了，監護宣告。劉南琦提到，若是一個慢性化思覺失調症病患，長期服用藥物症狀穩定，一般生活與自我照顧沒什麼問題，但如果是與人合夥、借貸、訴訟、不動產與動產買賣，獨自做決定可能會衍生後續問題，他會需要另一個輔助人來幫他，所以就是輔助宣告。這樣解釋可能不盡然精準，但原則就是這樣。劉南琦提到，精神障礙鑑定誰可以申請？根據《民法》第14條規定：「本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬」（有時也會有主管機關、檢察官、社福單位等，例如沒有家人的街友）。那誰來當輔助人？當然也是法院和上述關係人討論之後的結果，所以相關友人可以退下了，這裡不會有你的戲。劉南琦再指出，至於「本人」也可以申請是怎麼回事？這是《民法》權利當然可以申請啊，但由本人來申請通常很有故事。他曾遇過被判定輔助宣告的精神病患，很不爽想要買賣名下的房子（一般生活開銷是沒有約束的）「竟然」還要經過輔助人：母親的同意，所以向法院申請撤銷，但慢性精神病患者很容易成為詐騙集團眼中的肥羊，而他早就快要敗光雙親的財產了，就因為這樣父母才要申請精神鑑定，所以再次鑑定的結果，維持原判，個案無法撤銷。劉南琦說，所以精神鑑定的好處，就是由法院直接介入家務事，以病人的利益為優先考量，避免其他居心叵測的人動歪腦筋，確保病人的最大利益。人總是會漸漸老去，變成大家不認識的樣子。我想記住前前總統為日本311電話募款的畫面，我雖然沒有投他，但那是我印象中最動人的畫面。