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▲《回憶中的香港味道》餐飲劇場今日舉辦記者會，左起為JUNTO同粵菜餐廳行政總廚雷啟裕、廣播主持人張啟樂、電玩女神陸子玄和編劇兼導演何故。（圖／記者吳翊緁攝影）

知名網紅陸子玄今（25）日攜手港星張啟樂出席餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》記者會。現年32歲的她表示，單身一陣子的她，早就默默完成了「凍卵」人生大事，她也當場公開超狂的徵友條件，直言自己目前「有車、有房、有3隻貓、卵子也凍好」，未來的另一半不需要奮鬥，只要帶著行李箱、拎包就能入住她家。陸子玄出生於1993年，暱稱子玄、Lois、614（Lois的諧音），女，是YouTube遊戲主播、Twitch實況主，常在兩大平台輪流直播遊戲。 平時主要經營Instgram、Facebook 和YT網路自媒體影片創作者，經常擔任藝人陳為民網路節目《為民也有約》的談話來賓，同時是事業夥伴。陸子玄表示，去年底剛斬斷一段長達10年的感情。恢復單身後，她立刻決定跑去凍卵，積極為未來留退路。她笑著自嘲：「去動手術凍卵，就當作自己已經結過一次婚了啦！」目前相當享受單身生活的她，對於交友抱持順其自然的精神，雖然平時生活單純、較少接觸人群，工作幾乎都是對著鏡頭說話，但也不排斥透過朋友介紹或使用交友軟體認識新對象。一旁的張啟樂表示，可以積極幫她介紹，甚至是介紹台灣男生，當被問到是否能接受香港男生？陸子玄一改害羞態度，甜笑直呼：「哇，我可以啊！我不反對。」身高151公分的陸子玄表示，希望未來的另一半能有176至178公分，她幽默表示：「以優生學來說，另一半可以補足我太矮的這一塊，未來的兒子或女兒就能高一點！」陸子玄也自爆自己其實是「牙齒控」，另一半的條件除了要有上進心、孝順之外，還要有好看的牙齒，「我第一眼都是先看牙齒，牙齒一定要整齊！先看牙齒才會看臉。」 她也再度強調，自己有車、有房，還養了3隻貓，未來男友希望能多多陪伴她，不用擔心太多其他事。將於6月登場的餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》改編自何故原著香港飲食文學《回憶中的香港味道》系列裡的同名故事。由張啟樂與陸子玄擔綱演出，觀眾欣賞演出的同時，還能隨著劇情品嚐到最道地的香港美食，參加票選見證「十大我最喜愛的點心」的誕生。書籍《回憶中的香港味道》台灣版將於6月中旬面世，導演何故表示，希望台灣觀眾再次走進茶樓，一同守護並傳承香港珍貴的點心文化。演出將於6月27、28日在「JUNTO同」粵菜餐廳登場。