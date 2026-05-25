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台中市龍井區24日晚間發生自小客車拒檢逃逸事件，一輛行跡可疑的自小客車遭警方攔查時，不僅拒絕停車受檢，還加速逃逸，過程中甚至被民眾拍下逆向行駛畫面。警方考量沿途車流量大，為避免波及其他用路人安全，隨即停止追緝，目前已鎖定駕駛身分，將通知到案釐清案情。烏日警分局表示，警方於晚間7時許接獲民眾報案，指龍井區遊園南路、向上路附近有一輛自小客車行跡可疑，立即派員前往巡查，並在遊園南路發現該車。員警尾隨後鳴警報器示意停車受檢，但駕駛拒絕配合並加速逃離現場。警方一度展開追緝，但車輛行經西屯路右轉東大路時，因沿途車流密集，為避免追逐過程造成其他民眾生命、身體及財物損害，因此停止尾隨。網路流傳影片顯示，該車在向上路陸橋附近一路逆向行駛，後方則有警車追趕，驚險畫面引發網友熱議，有人形容宛如電影或電玩《俠盜獵車手》場景，也有人猜測駕駛可能涉及酒駕、毒駕或其他違法情事。警方表示以車號追人，目前已掌握車輛及駕駛身分。警方也提醒，拒絕停車接受稽查並逃逸者，可處新台幣1萬元以上、3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月；若涉及危險駕駛行為，將依公共危險等相關罪嫌移送法辦。