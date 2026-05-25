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NBA西區決賽今台灣時間（25）日展開G4激烈對決，聖安東尼奧馬刺「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）今天在上半場哨音吹響前，再次投出「Logo Shot」，讓聖城現場大沸騰。對此，文班亞馬賽後解釋不是隨便出手，「我絕對不是投好玩的」，並表示系列賽就像「下棋」，已大致摸透對手，只看每一次彼此如何出招。對於今天21分大勝雷霆，文班亞馬堅定地說，「這並不算是什麼驚天動地的奇蹟，也沒有什麼魔法」更表示，「我們還要贏六場比賽。」在西區決賽的高強度舞台上，馬刺此役展現壓制力，將進攻火力兇猛的雷霆壓縮到僅拿82分。尤其馬刺主力文班亞馬（Victor Wembanyama）一記在半場結束前、實實在在的「Logo Shot」讓主場球迷全體起立，更徹底摧毀雷霆的士氣與下半場的反攻號角。而這一顆扎實踩在馬刺「LOGO」上的壓哨三分球，已不是文班亞馬在西區決賽上的第一顆，他在G1延長賽時，也在剛繞過雷霆LOGO的瞬間，趁對手換防不及時趁機起跳，射進關鍵三分球。在半場結束前，馬刺其實已經握有一定領先優勢，對於今天發射第二發「不講理三分球」，文班亞馬在賽後表示，「在半場快結束的那一刻，我可絕對不是隨便玩玩的，我當時心裡只想一件事，那就是投進那顆球。」除了奇蹟般的得分攻勢，馬刺今天的防守同樣精彩，讓季後賽得分大戶雷霆陷入絕境。不過，馬刺在賽後並沒有透露太多防守策略，主力瓦塞爾（Devin Vassell）、文班亞馬都迴避這類型題目，文班僅說，「我們在防守端展現了更強的紀律性，並且更加相信戰術安排。」而文班亞馬也認為，季後賽到這個階段，其實已經大概摸透對手，與「下棋」有異曲同工之妙。文班表示，「就像任何策略型遊戲一樣」，當系列賽拉長後，兩支球隊對彼此的了解將超乎想像，「所以這種博弈的感覺很不一樣。」馬刺球員在場上拚戰，也少不了教練團在背後戰術的規劃，文班亞馬稱讚教練團就是「智囊團」，功不可沒，「教練團在很大程度上承擔了這場「棋盤遊戲」中最沉重的負擔。這是一項巨大的工程，他們觀看了非常大量的比賽片段，真的非常賣命工作。」馬刺在本季開始後，就從未步入這樣的絕境中，對於今天能夠以21分大勝雷霆、扳平戰局，文班亞馬透露他們只是完成了必要的工作，「這不算是什麼驚天動地的奇蹟，也沒有什麼魔法。」最後霸氣喊話，「我們還要贏六場比賽。」對於久久未打季後賽的馬刺，今年的目標不只西區總冠軍這麼簡單。文班亞馬作為陣中核心，多次接受媒體聯訪的他直言，每個人都要做「超出預期」的工作量，才有辦法搶下勝利，他舉例，「我的本職工作是打籃球，我的合約裡可沒有寫著必須要去回答各種各樣的問題並找出所有的答案，但我們大家都正在承擔這樣的額外工作。」展現了黑衫軍的決心。