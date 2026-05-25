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前總統馬英九不滿昔心腹蕭旭岑案調查結果，今（25）日委託金溥聰召開記者會秀出事證反擊，在媒體提問之際，金溥聰感嘆外界把他妖魔化讓家人非常難過，太太為了他落淚3次，更苦勸不要開記者會了，但自己告訴她不能不管馬總統這件事情，講到情緒激動之處讓金溥聰一度哽咽。金溥聰今日受馬英九之託出面召開記者會，在媒體提問之際，金溥聰說，自己一開始就跟馬前總統講，交付給他的任務是查清事實，幫忙釐清事實可以，但是釐清事實之後要怎麼辦，不要問他的意見，完全尊重馬前總統個人的想法，這部分律師可以證明。金溥聰感嘆稱，但外界把他妖魔化，這讓家人非常難過。甚至今天要來，太太也勸他乾脆不要開記者會了。過去這麼多年，在政壇上遭受抹黑或攻擊，不是從今天才開始，但是事實都證明，自己從來不會去講假話，都是就事論事。金溥聰坦言，太太為了他的事情到現在已經落淚3次，真的非常不忍，但自己告訴她，不能不管馬總統這件事情，跟隨他這麼多年了，講到情緒激動之處讓金溥聰一度哽咽。