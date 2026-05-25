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▲江和樹要求教育局長蔣偉民為教練性侵小球員案下台負責。（圖／江和樹提供，2026.05.25）

台中國小棒球隊教練松志彬對數十名學童犯下90件強制猥褻等罪，一、二審依90罪分判3年6月至8年6月不等刑期。監察院日前提出糾正，揭發此案的市議員江和樹痛批，市府只對校長記過調職，教育局長蔣偉民卻不必下台，難怪心痛的家長將矛頭指向市長盧秀燕。盧秀燕認為該案和豬瘟案不同，豬瘟案彈劾的是管理不當的機關首長，本案管理不當的人是校長、監院糾正的是機關，父母的心痛她感同身受，但重要的是讓做壞事的人繩之以法、付出代價。監察院上週針對松志彬性侵小球員案，通過糾正事發國小及台中市教育局，並透過新聞稿表示，經調查發現此案有幾項疏失，包含進用流程缺失、空間管理流於形式以及無預防機制等。市議員江和樹今（25）日質詢時，批評市府只會照本宣科說要檢討改進，卻沒有積極作為。江和樹指出，得知教育局長自請處分的簽呈被盧秀燕退回，家長已將怒氣轉向盧秀燕，如今再看到市府的新聞稿，怒批市府還在包庇，想將整個事件止損在校長記兩大過下台，發生這麼嚴重的事，難道局長、市長都不必負責任嗎？盧秀燕答詢時說，同是為人父母，家長的心痛她感同身受，政府、民代要做的是讓做壞事的人繩之以法、付出代價，而非由其他人代為受過。校長對學校有行政管理責任，應了解場域內是否有犯罪正在進行，並對自己的管理疏失付出代價，並非家長認為的「運氣差」可以解釋。盧秀燕認為，整個不幸事件的發生，包括良民證的輕易取得、行政管理不當等，突顯制度和辦法都需要改革，學校雖不是故意犯錯，但確有疏失。對於為什麼教育局長蔣偉民不像之前的局長，被拔官下台？盧秀燕強調「這件事和豬瘟不一樣」，非洲豬瘟事件有4名局處首長因管理不當被監察院彈劾，自己讓他們下台，但這次糾正對象是機關，監察院要求教育局注意，並非針對局長個人。盧秀燕說，孩子們因這事件留下一輩子的深刻傷痛，她希望法官重判，讓壞人付出更大代價，政府經此案後更要痛定思痛改革，尤其有性侵、家暴前科不得發良民證，學校也要提高警覺。對於家長氣憤難耐，她表示將心比心可以體會，現在最重要的是一起修復，大人自己要努力平復，才能協助孩子，如果一直糾結在情緒裡，孩子如何往前走？