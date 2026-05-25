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▲雷霆隊今晚在內線出手命中率慘澹，加上禁區外投籃命中更僅有24%，完全被馬刺的高壓防守鎖死。（圖／取自聖安東尼奧馬刺 X）

奧克拉荷馬雷霆今（25）日在西區決賽第四戰遭遇系列賽至今最慘烈一敗。面對主場聖安東尼奧馬刺，雷霆整場比賽進攻完全失去節奏，在外線、失誤與替補火力全面崩盤的情況下，最終以82：103慘敗21分，不僅讓系列賽被扳成2比2平手，更寫下近5年最慘淡的團隊得分紀錄，雷霆慘敗也徹底暴露出團隊最大的隱憂，當板凳深度遭遇傷病衝擊後，整體進攻體系開始出現巨大裂痕。雷霆在G4開打前就遭遇重大打擊。陣中重要後場輪替威廉斯（Jalen Williams）與米契爾（Ajay Mitchell）雙雙因大腿傷勢缺席，讓原本最引以為傲的第二陣容深度瞬間大幅削弱。尤其第三戰時，雷霆替補席才剛狂轟76分，幫助球隊客場搶下勝利，但G4缺少兩名重要持球點後，板凳進攻直接陷入真空狀態，全場替補僅拿34分。其中，系列賽原本表現穩定的卡魯索（Alex Caruso），此役甚至只出手1次，全場得分掛零。至於上一戰手感火燙的新秀麥肯（Jared McCain）與長人傑林威廉斯（Jaylin Williams），兩人合計也只攻下7分，完全無法提供有效支援。在馬刺全面升級的防守強度下，雷霆此役幾乎打出本季最糟糕的一場進攻內容，全隊命中率僅33%，三分球更慘烈到44投只中8球，命中率低至18.2%。整場比賽從第二節開始，雷霆進攻節奏就完全被切碎，第三節更一度被文班亞馬（Victor Wembanyama）帶領的馬刺拉開到25分差距，比賽提前失去懸念。雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役同樣打得極不舒服，除了場上遭卡斯特（Stephon Castle）持續高強度單防外，場邊更不斷出現「假摔王」噓聲與奧斯卡小金人道具嘲諷。SGA全場出賽31分鐘，15投6中，攻下19分、3籃板、11助攻，但整體比賽影響力明顯遭到壓縮。由於比分在第三節尾聲就已大幅拉開，雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）第四節也選擇提前撤下主力，等同直接宣告放棄比賽。根據統計，雷霆上一次單場得分低於90分，已經要追溯至2020年8月29日季後賽期間。而今天只攻下82分，更是雷霆自2021年12月2日對灰熊單場79分後，例行賽加季後賽最低得分紀錄，這是雷霆相隔1634天後，再次出現如此嚴重的進攻斷電情況。賽後，戴格諾特受訪時坦言，球隊今天表現完全不符合應有水準，「對方今天打得比我們更強勢，但即使以我們今天場上的陣容，我仍然認為，我們應該打得比82分更好。」如今系列賽重新回到2比2，對雷霆而言，接下來最大的關鍵，除了如何重新找回外線手感，更重要的恐怕是威廉斯與米契爾能否盡快回歸。