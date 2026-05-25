今（25）日台灣熱成一顆「紅番薯」，南台灣多地中午已經出現36度以上高溫，台南市玉井區更飆出39.6度，中央氣象署預報員林定宜表示，炎熱高溫將持續到周四（5月28日），大台北、花東縱谷、中南部內陸都有局部37至38度高溫，氣象署目前持續發布「高溫資訊」警戒。
氣象署今天針對包括台北、台南在內的13縣市發布「高溫資訊」，台南市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市為橙色燈號；桃園市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，請注意
⚠️高溫紅色燈號：台南市
⚠️高溫橙色38燈號：屏東縣
⚠️高溫橙色36燈號：基隆市、台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市
⚠️高溫黃色燈號：桃園市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣
🟡今天（5/25）各縣市高溫排行榜
1、台南市玉井區，攝氏39.6度
2、台東縣鹿野鄉，攝氏37.5度
3、新北市雙溪區，攝氏36.9度
4、高雄市甲仙區，攝氏36.9度
5、屏東縣內埔鄉，攝氏36.9度
林定宜提醒，周四前，全台各地白天高溫都在32至36度，周五有一波鋒面影響台灣，屆時中部以北、宜蘭全天不定時有局部短暫陣雨，其它地區午後有局部雷陣雨，氣溫也將下滑；周六、周日琉球海面可能有熱帶系統或颱風發展，強度及路徑仍需持續觀察。
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⚠️高溫紅色燈號：台南市
⚠️高溫橙色38燈號：屏東縣
⚠️高溫橙色36燈號：基隆市、台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市
⚠️高溫黃色燈號：桃園市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣
1、台南市玉井區，攝氏39.6度
2、台東縣鹿野鄉，攝氏37.5度
3、新北市雙溪區，攝氏36.9度
4、高雄市甲仙區，攝氏36.9度
5、屏東縣內埔鄉，攝氏36.9度
林定宜提醒，周四前，全台各地白天高溫都在32至36度，周五有一波鋒面影響台灣，屆時中部以北、宜蘭全天不定時有局部短暫陣雨，其它地區午後有局部雷陣雨，氣溫也將下滑；周六、周日琉球海面可能有熱帶系統或颱風發展，強度及路徑仍需持續觀察。