馬英九基金會財政紀律風暴持續擴大，今（25）日大動作召開記者會，前國安會秘書長金溥聰更當場出示照片，指控前執行長蕭旭岑曾收受台商款項，卻沒有相關入帳紀錄，引爆外界高度關注。對此，律師黃帝穎直指，蕭旭岑目前涉嫌的2大罪名，竟與民眾黨前主席柯文哲相關案件高度雷同，甚至如同「柯文哲翻版」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 基金會委任律師指出，公益財團法人若有成員在外收受捐款，卻未依法入帳、未向董事會報告，甚至自行挪用或處分，恐涉及刑法上的背信與公益侵占等罪嫌。基金會更強調，在調查過程中，確實發現有人收受「不明捐款」卻未依規定處理。 黃帝穎表示，由於基金會屬公益財團法人，其所有資金皆屬公益款項，任何人若將基金會捐款私自挪用、假公濟私，或私下取得捐款卻未納入基金會帳目，均可能觸犯《刑法》公益侵占罪。他進一步說明，公益侵占罪法定刑為1年以上、7年以下有期徒刑，而柯文哲先前涉及侵占謝國樑母親捐贈給民眾黨的200萬元案件，相關罪名正是公益侵占。 除了公益侵占外，黃帝穎也認為，蕭旭岑身為基金會執行長，屬於「為他人處理事務之人」，若在任內有意圖替自己或第三人謀取利益，並損害基金會權益、違背職務行為，則可能同時構成刑法背信罪。他續指，背信罪最高可處5年以下有期徒刑，而柯文哲涉及的背信案件，一審已遭判刑2年6月。若是蕭旭岑涉侵占基金會公益款等2大罪名，將與柯文哲相同。 ※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。 相關新聞 晚年名聲恐輸陳水扁？媒體人嘆：那絕不是以前的馬英九蕭旭岑喜滋滋捧「一疊現金」！吳靜怡酸爆：難道鄭麗文還要挺馬英九私下被叫「這名字」！老友不捨吐真心話：幫他真的不丟人周美青深夜聲明不尋常？律師見「這1點」很意外：她比馬英九大5歲 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 蕭旭岑柯文哲黃帝穎公益侵占罪背信罪金溥聰馬英九基金會