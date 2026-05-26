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馬來西亞警方在柔佛州（Johor）一處豪華平房逮捕了35名中國公民，指控他們利用AI即時翻譯自己的聲音，針對西班牙民眾行騙。5月14日晚上11點50分，大馬警方深夜突襲一處平房並逮捕多名嫌犯，其年齡介於21歲至39歲。該平房位於新加坡邊境的依斯康達公主城（Iskandar Puteri）振林山（Gelang Patah）附近。《南華早報》引述警方說法，該犯罪集團利用AI和現成的語言模板來解決語言隔閡。根據《星報》（The Star）報導，警方表示：「據稱，嫌犯將中文語音翻譯成英文，同時將西班牙文語音翻譯成英文，以便與受害者溝通。」他補充，初步調查發現，嫌犯是充當仲介的角色，提供不存在的高薪工作。警方指出，這些工作以分級套餐的形式出售，渴望更高薪資的受害者會被要求購買更昂貴的套餐。這項突擊行動是地區商業犯罪調查部門在丹絨古邦警察局的協助下展開的。該犯罪集團自二月以來一直以這棟六間平房為據點，每月租金為18,000馬來西亞令吉（約新台幣142,796元）。警方查獲了價值約65,000令吉（約新台幣515,652元）的設備，包括35部手機、35台電腦、10台桌上型電腦和12個數據機。警方表示，35名嫌犯中，有33人承認自己是代理人，他們透過通訊軟體Telegram尋找客戶。《星報》報導，嫌犯每個月工資約4000令吉（約新台幣31,732元），而另外兩名嫌犯自稱是廚師，每月工資為3500令吉（約新台幣27,766元）。警察局長補充，35名嫌犯的尿液檢查結果均為毒品陰性，且他們皆沒有犯罪前科。目前，嫌犯已被還押候審至5月28日。根據當地法律，一旦被定罪，他們將面臨1至10年監禁，並處以鞭刑和罰款。