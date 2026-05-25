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城市 對戰組合 球場 日期（美國時間） 芝加哥 雙城vs白襪 Rate Field 5/26 6:40pm (CT) 休士頓 釀酒人vs太空人 Daikin Park 5/29 7:10pm (CT) 達拉斯 皇家vs遊騎兵 Globe Life Field 5/30 3:05pm (CT) 亞特蘭大 藍鳥vs 勇士 Truist Park 6/3 7:15pm (ET)

從台南出發，讓世界看見台灣應援文化！統一7-ELEVEN獅啦啦隊UniGirls於5月24日晚間自桃園機場啟程赴美，展開「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」巡迴行程，將前往芝加哥、休士頓、達拉斯與亞特蘭大等4座美國職棒大聯盟城市，參與當地Taiwan Day活動，以充滿熱情與活力的台式應援文化登上MLB舞台。 隊長Maggie也喊話：「大聯盟台灣日鬥陣起行！」，曾有大聯盟應援經驗的瑟七也表示很期待。此次巡迴將由隊長Maggie、副隊長Joy領軍，攜手瑟七、Nozomi、侯芳、賴賴、芮絲與一七等位UniGirls成員共同參與。其中除了Maggie、Joy與瑟七曾有赴美經驗外，其餘女孩皆是首次前往美國，對於即將站上大聯盟球場演出，女孩們各個滿是深感榮耀、充滿期待。隊長Maggie表示：「大聯盟台灣日鬥陣起行！」副隊長Joy則分享：「能再次以台灣人的身份代表出隊覺得很有意義且榮幸！」曾參與去年芝加哥台灣日演出的瑟七也表示：「非常期待解鎖、感受每一個球場的氣氛，更希望藉由台美棒球文化交流，能夠帶給美國當地台灣人滿滿的家鄉熱情與力量！」UniGirls此次美國巡迴將自5月26日芝加哥白襪主場Rate Field揭開序幕，接續前往5月29日休士頓太空人主場Daikin Park、5月30日德州遊騎兵主場Globe Life Field，以及6月3日亞特蘭大勇士主場Truist Park演出。近年因各大國際賽事，讓「台式應援」受到世界各地棒球迷關注，而透過MLB Taiwan Day系列活動，也將台灣獨特的棒球應援文化帶向國際舞台，也讓更多海外球迷看見台灣棒球的熱情與魅力。