人氣樂團「 美秀集團」出道十年，於5月23日、5月24日一連兩天回到故鄉嘉義舉辦「《AS= =+》十週年演唱會 抵嘉啦」，此次演唱會斥資千萬預算，吸引近6千名歌迷湧入。美秀集團除了帶來多首夯歌，回顧一起經歷的點滴和風雨，貝斯手婷文更忍不住哽咽落淚：「當你越痛苦，你才能夠越感受到你很熱愛這件事情。」

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美秀集團回到家鄉嘉義開唱，由於沒有大型室內場館，團隊光是尋找場地就耗費極大心力，透露：「（這次製作預算）幾千萬在噴！」在超過兩個半小時的演出中，美秀集團也設計了打「十週年專屬歌單」，回歸音樂初心，以土地、對嘉義的情感為核心出發，開場第一首帶來〈細粒的目睭〉，帶著大家一起回到最初開始玩團、寫歌、做夢的那段日子。

美秀集團成團十年歷經風雨　貝斯手婷文哽咽落淚

回想加入樂團後一起經歷的點滴和風雨，貝斯手婷文忍不住哽咽落淚：「當你越痛苦，你才能夠越感受到你很熱愛這件事情。」她感慨表示，每當我們要往高峰追的時候，必然面對的就是往下墜落的過程，但是他們還是會選擇再往那個高峰追，強調「美秀集團會一直繼續下去！」這段話展現了樂團堅持十年的不易，更惹得觀眾心疼，不斷替她加油打氣。

▲貝斯手婷文回想起出道十年的經歷忍不住落淚，並強調「美秀集團會一直繼續下去！」（圖／美秀集團提供）
▲貝斯手婷文回想起出道十年的經歷忍不住落淚，並強調「美秀集團會一直繼續下去！」（圖／美秀集團提供）
美秀集團演出前「地獄特訓」：不敢有一絲懈怠

美秀集團十分重視這次的演出，在演唱會準備期間，團員們不敢有一絲懈怠，經歷了「地獄級特訓」。他們透露每兩三天就必須進公司，接受音樂總監長達一整天的嚴厲檢討，表演前一週更開始調整作息，下午固定吃飯、健走慢跑，確保體能保持在最佳狀態。

談及面對台下滿滿人潮的心情，團員們驕傲表示：「這是理所當然的，因為台下全都是『家己人』！」這場十週年演唱會不只是大型演出，更像是一場屬於嘉義、屬於家人之間的盛大聚會。

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...