日本東京都中央區銀座，今（25日）中午，發生大樓遭人噴灑不明氣體的事故，造成至少25人身體不適，目前東京警視廳正在調查事件。
根據《NHK》報導，東京警視廳和消防廳是在中午接獲通報稱，銀座6丁目的「GINZA SIX」大樓內，出現強烈不明氣味，幾乎每個人都在咳嗽，警消人員到達現場後，發現在場民眾普遍都有喉嚨痛的症狀，年齡從20多歲到80多歲不等，其中19人已被送往醫院，不過所有當事人均意識清醒。
經調閱監視器畫面查看，發現1名戴白色口罩、身穿黑色夾克和白色褲的男子，在1樓的銀行ATM區域噴灑類似催淚氣體的物質後，迅速逃離現場。
報導提到，事發地點位於銀座中心地帶，周圍遍布商業設施和辦公大樓，當局不敢大意，正在全力追捕此人。
1名在場民眾透露，自己踏進事發大樓時，察覺空氣怪怪的，周圍的人都摀著嘴，走到ATM區域後，喉嚨開始又癢又麻，她立刻跑到外面撥打了消防電話。
另1位60多歲的婦女表示，自己當時就在附近，她在離開大樓時，發現出口附近聚集了一群人，一個看起來像保安的人正在四處詢問是否有人不舒服，當下她並沒有聞到任何異味或感到任何不適，但因為有人提醒她現場危險，所以她便從另一個出口離開了。
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經調閱監視器畫面查看，發現1名戴白色口罩、身穿黑色夾克和白色褲的男子，在1樓的銀行ATM區域噴灑類似催淚氣體的物質後，迅速逃離現場。
報導提到，事發地點位於銀座中心地帶，周圍遍布商業設施和辦公大樓，當局不敢大意，正在全力追捕此人。
1名在場民眾透露，自己踏進事發大樓時，察覺空氣怪怪的，周圍的人都摀著嘴，走到ATM區域後，喉嚨開始又癢又麻，她立刻跑到外面撥打了消防電話。
另1位60多歲的婦女表示，自己當時就在附近，她在離開大樓時，發現出口附近聚集了一群人，一個看起來像保安的人正在四處詢問是否有人不舒服，當下她並沒有聞到任何異味或感到任何不適，但因為有人提醒她現場危險，所以她便從另一個出口離開了。