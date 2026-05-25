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跨越22年的承諾 迎來奇蹟重逢

▲羅賓與薩烏羅不僅在蛋頭島篇迎來奇蹟重逢，更隔空重現了當年感動無數人的標誌性笑聲「跌雷嘻嘻嘻」，象徵羅賓徹底告別過去的孤獨。（圖／ONE PIECE）

《ONE PIECE 航海王》電視動畫最新一集，第1163集「蛋頭島篇」迎來令無數老粉絲起雞皮疙瘩的史詩級畫面，草帽海賊團的妮可·羅賓，在現實世界過去將近20年的今天，與當年在「歐哈拉事件」中捨命相救的恩人，巨人族前海軍中將「哈古瓦爾·D·薩烏羅」隔空重逢。官方隨後無預警釋出特製紀念 MV，瞬間引爆社群討論，各大討論區紛紛被「淚崩」的哀號聲洗版。「歐哈拉事件」中，薩烏羅為了保護年幼的羅賓，遭到青雉冰凍而生死未卜。當時他對著哭泣的羅賓留下最溫暖的承諾，「大海是很寬廣的，總有一天，你一定會遇到願意保護你的夥伴！」如今劇情證實薩烏羅奇蹟生還，兩人不僅在原作中睽違22年再度相見，羅賓更與薩烏羅重現經典的標誌性笑聲「跌雷嘻嘻嘻」。歷史性的重逢不只在劇情中，東映動畫祭出更高規格的「情懷殺」，特別邀請26年前（1999年）演唱《航海王》第一首片尾曲〈memories〉的傳奇歌手大槻真希回歸，演唱專屬插曲〈世界はひとりじゃなかった〉（世界並非孤單一人），並製作了長達數分鐘的完整版回憶錄 MV。插曲歌名〈世界並非孤單一人〉呼應薩烏羅昔日的預言。羅賓從當年被通緝的「惡魔之子」，到如今擁有草帽海賊團這群生死與共的夥伴，這首歌曲與重逢，象徵羅賓徹底告別過去的孤獨，獲得了真正的幸福。請到初代片尾曲歌手大槻真希，是動畫組對這段20年長跑劇情的最高致敬。大槻真希的歌聲見證了《航海王》冒險的起點，由她來演唱羅賓苦盡甘來的終點，對老海迷來說是無法言喻的情感衝擊。「繼黃金梅利號之後，又一集讓人集體大爆哭的神回！」，回憶殺無預警攻擊粉絲，網友們紛紛表示「好可怕，短短的但直接大噴淚」、「好喜歡那幾段插入的過去冒險畫面」，除了大槻真希的歌聲搭配草帽團一路走來的點滴，以及感人至深的重逢，動畫後半段草帽一行人得知消息後的逗趣反應也成為焦點。網友笑稱「原本超感動，後面看到成員爆哭又笑噴，海賊王沒有變！」，大讚原作那種「又哭又笑」的經典浪漫依然健在。