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為順應無人機作戰潮流，國軍大量採購無人機，陸軍並於去年1月成立無人機訓練中心，隨後在2026年4月改制為兵監等級的「無人系統訓練指揮部」。陸軍官員今（25）日證實，3個作戰區的無人機大隊已在4月全數完成編成，原本無人機訓練中心只做師資跟操作手培訓，轉型為無人系統指揮部之後，將會增加無人機作戰的研究發展以及針對無人機專責部隊來訂定測考標準。立法院財政、外交及國防委員會上午舉行第一次聯席會議，審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。民進黨立委陳俊宇質詢時表示，陸軍在去年1月設立無人機訓練中心後，在同年4月升格轉型為兵監等級的無人系統訓練指揮部，詢問在短期內升格的必要性為何？指揮部未來是否負責整合三軍無人機的準則、訓測標準。國防部長顧立雄答覆指出，主要轉型後負責教育訓練、測評跟研發；陸軍參謀長陳建義中將表示，轉型前原本僅為師資、操作手培訓，轉型指揮部後則增加無人機作戰研究發展室，以及測考中心，對無人機部隊訂定測驗標準。陳俊宇又問，陸軍各個作戰區依照任務特性、戰術運用新增無人機大隊，目前進度為何，是否在7月達成全數編成規劃。陳建義回應說，3個作戰區的無人機大隊，已在4月依規劃編成。顧立雄補說，未來仍要持續購置無人機，不然以後將會變成「有編、無裝」的狀況，除了Altius-600外，還有濱海監偵、濱海攻擊、Altius-700還未到貨，在此階段會先透過訓練用無人機讓大隊能持續訓練