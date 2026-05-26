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AI浪潮席捲全球，各國紛紛調整教育方針，新加坡也不例外。新加坡教育部長李智陞（Desmond Lee）21日在新加坡國立大學演講時宣布，自2027學年起，新加坡所有高等教育機構（IHL）的學生，都將學習與其就讀領域相結合的AI技能。根據《海峽時報》（The Straits Times）報導，李智陞表示，此舉旨在讓所有學生在AI能力上，都能擁有統一且扎實的基礎。報導指出，自2027年起入學高等教育機構的新生，都必須修讀包含基礎AI技能的必修模組課程；至於目前在校的學生，校方也將更新現有的教學大綱，以強化與AI相關的能力。根據《亞洲新聞台》（Channel News Asia），這項培訓內容將包含理解AI的局限性，並學習如何利用這項技術深化理解，而非取代批判性思考。學生也將學習如何將AI應用於解決問題，同時評估其在道德、社會和法律層面帶來的影響。李智陞指出，未來AI將更深度地融入教育體系中，但他強調，教學方法必須持續引導技術的使用方式，且AI在學校與高等教育機構中「絕不能取代人類的深度學習」。他進一步補充，即便「AI可以簡化或縮短這個過程」，但教育中不可或缺的核心，依然是那些包含研究、提問和理解概念在內的「學習掙扎過程」。「歸根究底，我們的畢業生不應該只是AI這項強大工具的合格、自信使用者，」李智陞說：「而是要成為能夠領導、精通、控制、駕馭並質疑AI的人。」根據《經濟學人》（The Economist）日前的排名，新加坡在2025年以人均國內生產毛額（GDP per capita）達90,700美元（約新台幣295萬元），名列全球第二富裕的國家。