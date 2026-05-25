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前總統馬英九近期捲入失智風波，妻子周美青、大姊馬以南罕見發表聯合聲明，表示後續將由馬以南擔任主要執行者，協助處理馬英九相關事務；不過，馬英九隔日隨即公開反擊，強調事前並未同意相關安排，更否認自己有失智情況，形成各自表述局面。對此，律師黃帝穎直言，聲請監護或輔助宣告需「當事人協同踐行」，而馬英九已聲明不同意，可預料馬以南敗訴。黃帝穎表示，依據《家事事件法》第167條規定，法院在進行監護或輔助宣告時，必須由精神科專科醫師、具精神科經驗醫師參與鑑定，並提出正式書面報告，法院也必須親自訊問當事人及鑑定人，才能做出裁定。黃帝穎指出，實務上，精神鑑定不只是程序，而是法定必要條件，且需要當事人協同配合；換言之，若馬以南真的提出聲請，就必須取得馬英九同意接受精神鑑定，否則程序將難以成立。他也引用台北地方法院一則輔助宣告裁定案例指出，曾有當事人在法院程序中明確拒絕接受精神鑑定，並具狀表達反對輔助宣告聲請，最終法院即以「欠缺當事人協力」為由，駁回聲請。黃帝穎認為，目前馬英九不僅已透過錄影與公開聲明，展現自身語言與書寫能力，也已明確表示不同意馬以南相關安排，因此若未來真進入司法程序，「幾乎可以預料馬以南會敗訴」。此外，他也強調，在法律上，馬以南目前並沒有權限代表馬英九進行任何法律行為，更無權介入馬英九基金會目前針對蕭旭岑的調查案件。