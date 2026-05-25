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▲港星張啟樂（如圖）是新手爸爸，他和太太小心翼翼地照顧女兒。（圖／記者吳翊緁攝影）

港星張啟樂今（25）日前出席餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》記者會，滿口育兒經的他，只要提到剛滿6個月大的寶貝女兒，眼神裡全是藏不住的溫柔。當被現場媒體問到「要不要再生第二胎幫女兒添個伴」，張啟樂突然收起笑意，首度吐露深藏心底的求子心酸。他坦言太太患有多囊性卵巢症候群，甚至曾被醫生判定幾乎不可能懷孕，這胎愛女的誕生，是老天爺送給他們最珍貴的奇蹟，「我把一輩子的愛都給女兒，這樣就夠了。」張啟樂出生於1979年，是香港男演員及節目主持人。他在2019年來台發展，隨後2020年定居台灣，2024年與台灣太太結婚。並成為台灣女婿，與妻子在 2025 年底迎來了他們的女兒。張啟樂表示，其實身邊每個人都在勸他多生一個，認為兩個小孩有伴、長大才不會孤單。但他無奈搖頭，表示自己和太太的年紀都不小了，如果女兒大學畢業，他都要70歲了，如果現在再生第二胎，等孩子大學畢業自己都快 70 歲，除了體力是一大考量，最關鍵的原因，還是不捨太太的身體再受折磨。張啟樂表示，太太身體一直不算太好，求子之路更是走得極其艱辛：「我太太本來是有多囊的。醫生說她這種體質比較不太可能會有小孩，必須要尋求醫學協助、看醫生吃藥調理才行。」 其實夫妻倆本來已經不抱太大希望，沒想到老天爺卻在去年送來驚喜。回憶起得知懷孕的那一刻，張啟樂至今仍充滿感激：「我覺得老天爺真的對我很好，這是上天送給我的禮物，而且我們一次就中了！」 太太成功打破醫學魔咒自然受孕，幸運地少經歷了漫長的求醫吃藥過程。張啟樂心疼太太生孩子的辛苦，他表示太太天生非常怕痛，當時生產時經歷了整整三天都無法順產，最後只能緊急改為剖腹產、在肚子上硬生生多捱一刀。目睹太太為了生下孩子所承受的巨大折磨，張啟樂至今仍無比心疼，這也是他堅決不生第二胎的主因：「我真的不希望我太太再經歷一次那段痛苦。看她這麼辛苦，卻還願意為我生下一個小小孩，而且女兒還長得這麼可愛，我覺得足夠了！一個就好，我們就把一輩子的愛，通通灌注在我們女兒身上。」張啟樂參與演出的餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》，和陸子玄擔任主演，故事改編自何故原著香港飲食文學《回憶中的香港味道》系列裡的同名故事。觀眾欣賞演出的同時，還能隨著劇情品嚐到最道地的香港美食，參加票選見證「十大我最喜愛的點心」的誕生。書籍《回憶中的香港味道》台灣版將於6月中旬面世，導演何故表示，希望台灣觀眾再次走進茶樓，一同守護並傳承香港珍貴的點心文化。演出將於6月27、28日在「JUNTO同」粵菜餐廳登場。