全民瘋玩的皮克敏手遊《Pikmin Bloom》今（25）日釋出6月任務資訊，《Pikmin Bloom》將以「仲夏」為主題，推出「花冠飾品皮克敏」，每月蒐集任務目標則是「醃漬鯡魚」，完成活動任務就能逐步解鎖活動主題 Mii 服裝、衝浪板鑰匙圈、「拼圖：2023夏日回憶」飾品皮克敏的花苗。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》6月目標獎勵
2026年6月1日至6月30日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「醃漬鯡魚、能長成花冠飾品皮克敏的花苗、花瓣、精華」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，保證玩家能獲得一棵金色花苗。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》醃漬鯡魚任務
針對「醃漬鯡魚」，《Pikmin Bloom》指出，醃漬鯡魚將用於另外兩組任務，第一組任務可以收集活動主題的 Mii 服裝，只要收集到指定數量，就能拿到包括「頭戴花圈、夏天草帽、花卉套裝、洋裝」等夏季應景衣服。
第二組任務則會提供多種獎勵讓玩家自行選擇，完成每個任務並收集600條醃漬鯡魚後，可以從一系列獎勵中選擇一件，包括衝浪板鑰匙圈、「拼圖：2023夏日回憶」飾品皮克敏花苗，完成一定數量的任務後，獎勵將只會提供衝浪板鑰匙圈及「拼圖：2023夏日回憶」飾品皮克敏花苗。
《Pikmin Bloom》也補充，「醃漬鯡魚」可以透過「活動挑戰獎勵、種花、摧毀神秘蘑菇」取得，或是購買活動高級入場券、限時超值組合包、網路商店專屬組合包等。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》6月「神秘蘑菇」
《Pikmin Bloom》6月主題蘑菇主打「神秘蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型神秘蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且6月最後一個周末（包含星期一與星期二）額外增加2天。
📌巨型神秘蘑菇出現時間
■6月6日及6月7日
■6月13日及6月14日
■6月20日及6月21日
■6月27日至6月30日
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026年6月1日至6月30日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「醃漬鯡魚、能長成花冠飾品皮克敏的花苗、花瓣、精華」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，保證玩家能獲得一棵金色花苗。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》醃漬鯡魚任務
針對「醃漬鯡魚」，《Pikmin Bloom》指出，醃漬鯡魚將用於另外兩組任務，第一組任務可以收集活動主題的 Mii 服裝，只要收集到指定數量，就能拿到包括「頭戴花圈、夏天草帽、花卉套裝、洋裝」等夏季應景衣服。
第二組任務則會提供多種獎勵讓玩家自行選擇，完成每個任務並收集600條醃漬鯡魚後，可以從一系列獎勵中選擇一件，包括衝浪板鑰匙圈、「拼圖：2023夏日回憶」飾品皮克敏花苗，完成一定數量的任務後，獎勵將只會提供衝浪板鑰匙圈及「拼圖：2023夏日回憶」飾品皮克敏花苗。
《Pikmin Bloom》也補充，「醃漬鯡魚」可以透過「活動挑戰獎勵、種花、摧毀神秘蘑菇」取得，或是購買活動高級入場券、限時超值組合包、網路商店專屬組合包等。
《Pikmin Bloom》6月主題蘑菇主打「神秘蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型神秘蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且6月最後一個周末（包含星期一與星期二）額外增加2天。
📌巨型神秘蘑菇出現時間
■6月6日及6月7日
■6月13日及6月14日
■6月20日及6月21日
■6月27日至6月30日