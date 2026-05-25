全民瘋玩的皮克敏手遊《Pikmin Bloom》今（25）日釋出6月任務資訊，《Pikmin Bloom》將以「仲夏」為主題，推出「花冠飾品皮克敏」，每月蒐集任務目標則是「醃漬鯡魚」，完成活動任務就能逐步解鎖活動主題 Mii 服裝、衝浪板鑰匙圈、「拼圖：2023夏日回憶」飾品皮克敏的花苗。

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🟡皮克敏《Pikmin Bloom》6月目標獎勵

2026年6月1日至6月30日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「醃漬鯡魚、能長成花冠飾品皮克敏的花苗、花瓣、精華」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，保證玩家能獲得一棵金色花苗。

▲透過收集「醃漬鯡魚」，6月再《Pikmin Bloom》可以獲得多種 Mii 服裝。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
▲透過收集「醃漬鯡魚」，6月在《Pikmin Bloom》可以獲得多種 Mii 服裝。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》醃漬鯡魚任務

針對「醃漬鯡魚」，《Pikmin Bloom》指出，醃漬鯡魚將用於另外兩組任務，第一組任務可以收集活動主題的 Mii 服裝，只要收集到指定數量，就能拿到包括「頭戴花圈、夏天草帽、花卉套裝、洋裝」等夏季應景衣服。

第二組任務則會提供多種獎勵讓玩家自行選擇，完成每個任務並收集600條醃漬鯡魚後，可以從一系列獎勵中選擇一件，包括衝浪板鑰匙圈、「拼圖：2023夏日回憶」飾品皮克敏花苗，完成一定數量的任務後，獎勵將只會提供衝浪板鑰匙圈及「拼圖：2023夏日回憶」飾品皮克敏花苗。

《Pikmin Bloom》也補充，「醃漬鯡魚」可以透過「活動挑戰獎勵、種花、摧毀神秘蘑菇」取得，或是購買活動高級入場券、限時超值組合包、網路商店專屬組合包等。

▲除了 Mii 服裝，收集「醃漬鯡魚」也能拿到衝浪板鑰匙圈皮克敏。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
▲除了 Mii 服裝，收集「醃漬鯡魚」也能拿到衝浪板鑰匙圈皮克敏。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》6月「神秘蘑菇」

《Pikmin Bloom》6月主題蘑菇主打「神秘蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型神秘蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且6月最後一個周末（包含星期一與星期二）額外增加2天。

📌巨型神秘蘑菇出現時間
6月6日及6月7日
6月13日及6月14日
6月20日及6月21日
6月27日至6月30日

▲《Pikmin Bloom》6月主題蘑菇主打「神秘蘑菇」，周末期間則有「巨型神秘蘑菇」。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
▲《Pikmin Bloom》6月主題蘑菇主打「神秘蘑菇」，周末期間則有「巨型神秘蘑菇」。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...