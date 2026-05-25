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前總統馬英九不滿昔心腹蕭旭岑案調查結果，今（25）日委託金溥聰召開記者會秀出事證反擊，在媒體提問環節之際，有一位民眾提問質疑記者會無法取代董事會的法定權責跟決策地位，也難以確保資訊完整性跟公正性，更質疑有捐款人不願意透露名字時，無法入帳這些錢或許就會放在小金庫，而這些錢有入蕭旭岑嗎？所謂財政紀律要有憑有據。對此馬英九基金會顧問廖繼斌氣炸砲轟，不是記者這樣講話，「董事長不能開記者會？你講的法規我比你熟，馬總統以前就是這樣讓人欺負」。金溥聰等人今日受馬英九之託召開記者會，在提問環節時，有民眾表示自己是會計人，有些會計財務報表通常有憑證與收入支出才能列帳，但有些捐款人不願意透露名字，無法入帳，或許就會放在小金庫，因此要去確定這些錢是有入蕭、王個人的口袋嗎？要有確切證據才能認定違反財政紀律，要有憑有據。此外該民眾也質疑，根據財團法人規定，董事會是執行機關，董事會是財團法人最高決策跟治理機構，任何調查報告應該由公司董事會主導，並正式決議通過再對外發布，這才符合法規要求，但管理階層召開記者會無法取代董事會的法定權責、決策地位與內控查核程序，難以確保資訊完整性與公正性。對此金溥聰好奇提問人是哪個單位，該民眾回應稱「我是個人，我是會計人，我從網路上找出來提供參考」，金溥聰則回應就送到法院去釐清是最好的方式，該民眾則說，給蕭、王說明的機會，這才是完整的程序，都不知道要問什麼，上法院幹嘛。而此番話讓廖繼斌突然爆氣，「你不是記者你這樣講話，大家互相尊重，我們基金會就是太客氣了，董事長不能開記者會啊？你講的法規我比你熟，馬總統以前就是這樣讓人欺負！」坐在一旁金溥聰連忙緩頰安撫「好了不要這樣」。