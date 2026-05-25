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台灣寶可夢中心5月底新品5款！超級進化雷丘兩種型態超可愛

▲台灣寶可夢中心表示，超級進化寶可夢們的毛絨玩具商品，即將於5月30日（六）販售。（圖／記者蕭涵云攝）

■5月30日台灣寶可夢中心新商品詳細清單

▲超級雷丘X、超級雷丘Y毛絨玩具 。（圖／寶可夢官方網站）

▲超級阿勃梭魯、超級詛咒娃娃、超級勾魂眼毛絨玩具 。（圖／寶可夢官方網站）

台灣寶可夢中心5-6月入店整理券發放實施日期

▲台灣寶可夢中心6月活動行事曆。（圖／寶可夢官方網站）

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）5月底又有超可愛新品登場！官方今（25）日宣布將在5月30日（六）上架《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》相關主題商品，包含雷丘、阿勃梭魯等寶可夢超級進化的毛絨玩具登場，預期將有大量玩家想要收藏，而官方也提供了免到現場排隊的線上購買管道。台灣寶可夢中心表示，超級進化寶可夢們的毛絨玩具商品，即將於5月30日（六）販售，主要以《寶可夢傳說 Z-A》的付費新增內容《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》 中，全新發現的寶可夢，包含外型接近雷丘、擁有雙分叉尾巴特徵的「超級雷丘X」，以及外型接近皮卡丘、太陽穴延伸出鋸齒狀體毛的「超級雷丘Y」。此外，還有以胸前巨大寶石與背部繽紛寶石為魅力的「超級勾魂眼」，以及能自由擺動身體部分、享受各種姿勢樂趣的「超級詛咒娃娃」！「超級阿勃梭魯」則生動的呈現如羽翼般豎起的體毛，這些超級進化寶可夢都相當值得收藏！若是週末沒辦法到台北信義區寶可夢中心現場排隊的粉絲也不用擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，上述商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於5月29日（五）16時00分同日在線上販售。上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。