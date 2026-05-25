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▲李連杰直言換20歲武僧心臟的謠言，對他的家屬來說是二次傷害。（圖／翻攝自微博）

62歲藝人李連杰近年頻傳換心臟、換血回春、打幹細胞等謠言，還傳出他花高價移植了一位20多歲年輕武僧的心臟。他日前才在來台出席慈濟基金會共同舉辦的講座時否認，但不料謠言還是繼續被散播。而23日他受訪時再度闢謠，還列出該名武僧過世時，自己的不在場證明，並罕見動怒表示這樣的謠言，對於家屬是二次傷害。李連杰在23日接受了訪問，並回應了外界對於他換心臟、換血回春、打幹細胞等多個謠言。其中針對換武僧心臟的傳聞，他更是罕見動怒，表示：「你說我啥都行，反正我死都被說過好多次了。」並直言：「但你說一個無辜的年輕的武僧、20來歲，那你再次的二次傷害，人家的家裡怎麼想呢？這是非常嚴重的。」除此之外，李連杰還提出了不在場證明，據悉該名武僧秋風是在2024年，於浙江諸永高速公路發生車禍過世。李連杰指出，在武僧過世的當下，他正在新疆探班吳京導演的新電影《鏢人》。他當時還連續10天在片場熬夜，學習現代電影的拍攝，並表示全程都有錄影及拍照。而對於打幹細胞的謠言，李連杰則無奈表示就連多年不聯絡的朋友，也都在問他在哪打、哪個牌子，他坦言：「這個東西很難闢（謠），因為它是一個醫療的參與。」並表示自己對生老病死早已看開，還喊話大家對於網路資訊不要一味相信。