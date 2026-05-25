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6月來了！「3星座」終於運勢翻盤 事業、財運、桃花全豐收

🟡金牛座：

▲金牛座先前努力的成果有望被看見，工作與財運同步回升。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡雙子座：

▲雙子座則靠著人脈與社交能力，替自己帶來新機會與額外收入，單身者有望遇到適合對象，有伴侶的人則互動更加甜蜜穩定。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡處女座：

▲處女座在工作穩定度與執行力方面獲得肯定，過去累積的壓力逐漸消失。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

2026年即將邁入6月，不少人也開始關注下半年運勢變化。《搜狐網》星座專欄表示，金牛座、雙子座與處女座在2026年6月特別容易迎來好消息，不只職場表現被看見，收入與人際關係也有正向發展，隨著前段時間累積的壓力逐漸消化，有些人過去默默努力的成果，將在6月開始慢慢浮現。金牛座過去一段時間多半處於默默耕耘的階段，即使付出不少努力，也未必立刻獲得回報，甚至還曾碰上停滯與卡關。不過進入6月後，整體運勢逐漸轉強，原本推進不順的事情有望重新啟動，職場能見度也開始提升。事業方面，金牛座先前累積的成果容易被主管或同事注意，過去停滯的專案也有機會回到正軌，升職、受到表揚或接下重要工作的機率提高。財運部分則偏向穩定成長，除了薪資、績效收入有望增加外，獎金、補貼、紅包，甚至拖延已久的款項，也可能在6月陸續入帳。感情方面，單身者有機會認識價值觀相近、個性穩重的對象；有伴侶的人則能改善過去摩擦，關係變得更和諧。雙子座被認為是6月「人脈運」最旺的星座之一。原本就擅長溝通的雙子座，在這段期間社交魅力更加明顯，容易透過聊天、聚會、合作或朋友牽線，接觸到新的機會與資源。事業方面，雙子座的反應能力與表達能力明顯加分，工作協調、人際往來都更加順利，還有機會透過社交場合認識能幫助職涯發展的前輩或合作夥伴，讓工作效率提升不少。財運部分除了主業收入穩定，人脈也可能帶來副業機會、額外收入或新的賺錢資訊，小額理財也有望獲得不錯回報。感情方面，單身者桃花運提升，容易遇見聊得來、相處自在的人；有伴侶者則互動更加甜蜜，感情升溫。處女座6月開始整體生活節奏逐漸穩定，過去累積的壓力也慢慢減輕，工作與日常都能按照原本規劃進行。對一向重視細節與責任感的處女座來說，這段時間特別容易因穩定表現而受到關注。事業方面，處女座的執行力與邏輯能力會更加突出，能把複雜工作整理得更有條理，過去難以解決的問題，也可能在6月找到突破方式。認真負責的態度容易獲得主管肯定，甚至被交付更重要的任務。財運則偏向穩健累積型，雖然不是突然暴增，但收支控制相對穩定，也適合重新整理帳務與理財規劃。感情方面，單身者有機會從日常互動中發展新戀情；有伴侶的人則溝通更順利，關係逐漸升溫。