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中華民國籃球協會理事長候選人童子瑋於今（25）日舉辦「交流茶敘」，與籃球界、職業球團、企業界及媒體進行面對面深度對話。童子瑋強調，台灣籃球從不缺熱情與人才，現階段最迫切需要的是資源投入與系統性的整合，他並正式提出六大改革理念，矢言將籃協轉型為「整合平台、專業組織、國際窗口」，將影響力帶進台灣每一座球場。針對投入本次理事長選舉的初衷，童子瑋表示，參選並非為了追求個人位置，而是希望能夠打開對話大門，廣邀所有關心籃球的人士共同參與改革。他指出，未來的籃協不能僅止於辦理比賽或派遣國家隊，更應扮演凝聚分散力量的角色，成為台灣籃球發展的關鍵核心。一、建立統一管理機制： 扮演整合者角色，與各級學校、職業聯盟、地方協會及教練團隊建立固定溝通管道，使選手養成、賽事安排及國家隊徵召訓練方向具備更明確的制度依據。二、基層全面國際化與標準化： 將國際標準下放至小學、國中、高中階段，強化體能訓練、技術養成、比賽理解與傷害防護等觀念，培養未來具備國際競爭力的球員。三、教練教育制度化： 建立完善的教練培訓、認證與進修體系，為長期在基層付出的教練群提供更多國際技術支援與成長管道。四、組織專業化改革： 強化行政專業、財務透明、賽務品質與商業開發能力，透過專業分工與公開透明的決策流程，重建外界對籃協制度的信任。五、推動國際化與資源整合： 擺脫島內閉門造車，積極安排國際交流、教練交換及青年賽事，並結合企業、品牌、城市與學校資源，讓籃球不只是競技，更成為產業、教育與城市文化的一環。六、推動女籃發展計畫： 將女籃納入整體戰略，提早規劃國家隊戰力與長期培養制度，並透過增加球隊數量與擴大行銷曝光，為女籃選手打造更寬廣的舞台，讓企業與球迷看見女籃價值。童子瑋強調，台灣籃球的改革無法單靠一人或一日完成，必須將問題攤開來談，透過資源整合與明確的方向，邀請籃球界夥伴一同推動。他最後感性表示，「把影響力，帶進每一座球場」不僅是本次競選的核心標語，更是他對所有籃球愛好者的一份堅定承諾。