因外觀酷似日本吉卜力動畫而驚艷全球、被譽為中國版「霍爾的移動城堡」的貴州興義「10層奇屋」，日前遭當地政府以缺乏建照及安全疑慮為由強制拆除。這棟高達23公尺的魔幻違建在短短數小時內夷為平地，屋主陳天明面臨安全疑慮與政策鐵腕的現實，仍誓言要把城堡再蓋回來。
《霍爾的移動城堡》是日本動畫大師宮崎駿的經典作品，故事講述受到詛咒變成老太婆的少女蘇菲，偶然進入了巫師霍爾的移動城堡，並展開一場關於愛與防衛的冒險。那棟由廢鐵與舊屋拼湊而成、在荒野中搖搖晃晃前進的城堡，是影迷心中奇幻與孤獨的象徵。城堡外表雖然看起來破爛、隨時可能散架，但內部卻因惡魔卡西法的魔法而充滿溫馨。
現實世界中，一棟外貌與靈魂都酷似該城堡，而在網路爆紅的中國貴州「10層奇屋」，日前遭當地政府無情強拆。這棟曾驚艷世界的魔幻建築，在短短數小時內便被拆回原本的單層石造平房，屋主強調正尋求法律協助，誓言將這場強拆告上法庭。
中國《一条Yit》紀錄片曾揭露，陳天明在沒有任何設計圖紙、沒有專業建築團隊協助的情況下，以自家祖宅為基礎，展開驚人的「空中搭建計畫」。花費長達8年的時間、陸續投入20萬人民幣（約新台幣90萬元），獨自利用無數廢棄木板、木材、電線與竹製鷹架，一磚一瓦地向上加蓋，最終搭起了高達10層樓、23公尺高的「奇幻城堡」。
「城堡」內部宛如迷宮，每到夜晚，陳天明就會爬到八樓，在極小空間裡讀書、過夜，過著搖搖晃晃的日子。影片在網路上曝光後迅速爆紅，吸引了大批觀光客與攝影師前來朝聖，被稱為是中國版「霍爾移動城堡」。
然而，沒有魔法加持的木造危樓，在現實中存在著極大的倒塌與火災隱憂。當地政府指出，該建築長期缺乏合法建照，單憑木板與竹架支撐23公尺的結構，在多風、多雨的貴州山區隨時可能面臨安全災難。
在最終搬遷期限截止後，十幾名執法人員與公安隨即強行將陳天明及其父母架離現場，並當場沒收手機、限制其行動自由。短短數小時內，多部重型機具大舉進場，將耗時8年、徒手加蓋的「城堡」悉數摧毀，只留下了原來的石造平房。
面對付之一炬的心血，陳天明平靜地表示「我不覺得後悔，因為後悔沒有用。我也不怪自己沒能保護它，只是摧毀它的力量實在太強大了。」，他透露目前正積極尋求法律援助、準備提起訴訟，誓言要找機會重新修復，把這座城堡再蓋回來。
現實畢竟不是宮崎駿的動畫，沒有火惡魔卡西法用魔法支撐，這座高23公尺、結構脆弱的10層危樓，在颱風或強震前無疑是巨大的安全隱憂。在現實的鐵腕執法與公共安全考量下，這棟奇幻建築最終灰飛煙滅，也讓這場長達數年的民與官、浪漫與現實的拉鋸戰，正式落下了帷幕。
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現實世界中，一棟外貌與靈魂都酷似該城堡，而在網路爆紅的中國貴州「10層奇屋」，日前遭當地政府無情強拆。這棟曾驚艷世界的魔幻建築，在短短數小時內便被拆回原本的單層石造平房，屋主強調正尋求法律協助，誓言將這場強拆告上法庭。
最牛釘子戶 陳天明的搖晃日子這棟神奇建築的屋主是現年43歲的陳天明。他並非普通農民，而是中國早期畢業於「資訊與計算科學」專業的高材生。大學畢業後他選擇回歸老家，過著種地、養鵝、餵牛的恬靜生活。
中國《一条Yit》紀錄片曾揭露，陳天明在沒有任何設計圖紙、沒有專業建築團隊協助的情況下，以自家祖宅為基礎，展開驚人的「空中搭建計畫」。花費長達8年的時間、陸續投入20萬人民幣（約新台幣90萬元），獨自利用無數廢棄木板、木材、電線與竹製鷹架，一磚一瓦地向上加蓋，最終搭起了高達10層樓、23公尺高的「奇幻城堡」。
「城堡」內部宛如迷宮，每到夜晚，陳天明就會爬到八樓，在極小空間裡讀書、過夜，過著搖搖晃晃的日子。影片在網路上曝光後迅速爆紅，吸引了大批觀光客與攝影師前來朝聖，被稱為是中國版「霍爾移動城堡」。
城堡加蓋對抗政府拆遷 真實世界沒有魔法中國當局早在2018年就規劃對該村莊進行大規模拆遷。當時陳天明一家拒絕搬遷，成為當地著名的「釘子戶」。隨後，由於當地開發計畫陷入停滯，陳天明反以此為契機，無視政府的拆除威脅，把房子「越蓋越高」，作為與政府對抗、守護土地的籌碼。
然而，沒有魔法加持的木造危樓，在現實中存在著極大的倒塌與火災隱憂。當地政府指出，該建築長期缺乏合法建照，單憑木板與竹架支撐23公尺的結構，在多風、多雨的貴州山區隨時可能面臨安全災難。
在最終搬遷期限截止後，十幾名執法人員與公安隨即強行將陳天明及其父母架離現場，並當場沒收手機、限制其行動自由。短短數小時內，多部重型機具大舉進場，將耗時8年、徒手加蓋的「城堡」悉數摧毀，只留下了原來的石造平房。
現實畢竟不是宮崎駿的動畫，沒有火惡魔卡西法用魔法支撐，這座高23公尺、結構脆弱的10層危樓，在颱風或強震前無疑是巨大的安全隱憂。在現實的鐵腕執法與公共安全考量下，這棟奇幻建築最終灰飛煙滅，也讓這場長達數年的民與官、浪漫與現實的拉鋸戰，正式落下了帷幕。