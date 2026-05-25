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藝人王俐人近期驚喜登上成人平台節目開直播，大膽的跨界嘗試引發外界高度關注。面對不少人好奇丈夫林琮軒會不會打翻醋罈子？王俐人在TVBS財經節目《財經鈔能力》中揭露兩人的跨海互動內幕，她表示老公其實非常平常心，「我們都是拍戲出身，就是工作不會想太多。」不過，雖然老公對平台直播不介意，卻對老婆的財務狀況心疼不已，更嚴肅地跨海叮嚀她一件事：「千萬別幫人作保！」目前林琮軒長期在中國拍攝短劇，夫妻倆雖然過著分隔兩地的遠距離生活，但平時仍會頻繁透過微信聯繫。王俐人表示，兩人除了每天隔空互相打氣、提醒彼此要努力工作之外，老公因為目睹她這幾年為了開餐廳背負千萬債務、賺錢速度永遠趕不上支出的辛苦模樣，這才特地耳提面命、嚴肅地跨海叮嚀：「千萬不要替人擔保（作保）！」 疼惜老婆、不希望她再吃虧的心情溢於言表。談到身上的巨額負債，王俐人無奈表示，主因是過去投資私廚剛開幕就碰上疫情，演藝工作與餐廳客源雙雙停擺，當時為了及時止損，她選擇將合作夥伴的資金全數歸還，自己默默扛下高達2千萬元的債務。現在她為了清償負債，過去七年幾乎天天都在餐廳埋頭苦幹，目前每月仍須償還15萬元的卡債與貸款，收入與支出勉強打平，連月存1萬元買 ETF、投資台積電都是奢望。宣告絕不再蹚餐飲渾水的王俐人，坦言接下來將回歸本業並全力衝刺自媒體。她計畫開設個人YouTube頻道挑戰旅遊與美食題材，且因為收到不少粉絲反饋，覺得聽她「抱怨開噴」的直率模樣非常紓壓療癒，未來她也不排除以脫口秀形式作為網路節目的發展方向。 完整節目內容，