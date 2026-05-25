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藍白提名分裂 魏平政、蔡壁如參選攪局

藍白支持整合過半 基層盼推出單一人選

對戰陳素月結果 蔡壁如略占優勢

年底彰化縣長選戰升溫，國民黨與民眾黨在提名策略上出現明顯分歧，也讓藍白整合話題再度浮上檯面。根據《CNEWS匯流新聞網》最新民調顯示，目前民進黨陳素月在三方競逐中暫居領先，若藍白無法整合，彰化縣恐再度面臨政黨輪替。匯流調查指出，現任國民黨籍彰化縣長王惠美施政滿意度仍獲高度肯定，有63.4%縣民表示滿意，其中16.0%非常滿意、47.4%還算滿意，不滿意者則為14.7%，另有21.9%無意見。不過，即便縣政表現獲得多數認同，仍未明顯轉化為非綠陣營選情優勢。在提名局勢方面，國民黨主席鄭麗文決定不舉辦初選、徵召魏平政參選後，民眾黨前立委蔡壁如也宣布投入戰局，使藍白競合更趨複雜。調查顯示，目前3人知名度仍偏低，僅20.8%知道陳素月參選，魏平政與蔡壁如分別為10.9%與1.7%，高達76%受訪者無意見。若進入三強對決，陳素月以30.5%支持度領先，魏平政為14.0%，蔡壁如8.5%，未表態者達47%。交叉分析顯示，民進黨支持者高度集中支持陳素月，達62.7%；國民黨支持者則有39.1%支持魏平政，15.3%支持陳素月，13.0%挺蔡壁如；民眾黨支持者則有37.2%支持蔡壁如，27.8%挺魏平政，9.5%支持陳素月。民調也顯示，對於藍白是否應整合推出單一候選人，有44.0%彰化縣民表示支持，25.3%不支持，30.7%無意見。其中藍營支持者有51.5%贊成再辦初選整合，白營支持者比例更高達86.0%，顯示基層對整合仍具一定期待。在「藍白共推單一人選」情境下，魏平政與蔡壁如支持度幾乎打平，分別為27.8%與27.3%，另44.9%未表態。交叉分析則顯示，綠營支持者中，有36.3%挺魏，30.2%支持蔡；藍營支持者則為47.8%挺魏，27.7%支持蔡；白營支持者有30.8%挺魏，50.5%支持蔡。若將藍白整合人選分別與陳素月對比，結果顯示，當魏平政對陣陳素月，為23.2%對42.6%，34.2%未表態；如果是蔡壁如迎戰陳素月，則為28.8%對41.5%，29.7%未表態。進一步分析指出，蔡壁如在40歲以下族群及中間選民中，支持度相對較高，也是其在對比中略勝魏平政的關鍵因素。整體看好度方面，47.2%受訪者看好陳素月勝出，遠高於魏平政17.0%與蔡壁如9.3%，26.5%無意見。政黨版圖方面，民進黨支持度為29.6%，國民黨23.0%，民眾黨12.6%，中間選民則達20.6%。整體而言，藍白陣營支持總和仍高於民進黨，但整合與否將成為勝負關鍵變數。本次民調由《CNEWS匯流新聞網民調中心》執行，於115年5月20日至21日進行，調查對象為戶籍設在彰化縣，且年滿20歲的縣民，採電話分層隨機抽樣，共完成1,068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點，並依人口結構加權處理。