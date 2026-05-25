韓國知名諧星李秀智本月8日剛在「百想藝術大賞」中，獲得女子綜藝獎的殊榮，沒想到短短不到三周的時間，就傳出她的公公已在日前離世，目前她正在靈堂陪伴家人中，才剛迎來演藝生涯高光時刻，就爆出噩耗讓外界相當不捨。 我是廣告 請繼續往下閱讀 李秀智剛拿下百想大獎！就爆公公過世噩耗 李秀智月初在韓國演藝圈盛事中拿下「女子綜藝獎」大獎，當時她致詞時真誠提到，公公現在病情已相當嚴重，希望對方看到節目播出後能露出笑容，發言感動許多觀眾。 沒想到距離頒獎典禮至今才過17天，今（25）日李秀智經紀公司就證實噩耗，透露公公已經離世的消息，現在她正陪著家人在靈堂守靈中，讓許多粉絲紛紛湧入社群留言安慰，希望她不要忘記休息。 除了綜藝表現深受喜愛外，李秀智過去曾因長相神似韓國天王PSY掀起討論，甚至被笑稱是「女版PSY」，成為她相當具代表性的特色之一。她於2018年與小3歲圈外男友結婚，婚後生活低調幸福，沒想到卻在事業高峰期碰上噩耗，令人心疼。 相關新聞 孫藝真百想紅毯豁出去！為低胸戰袍節食 揭背後心酸：辛苦自己了申鉉彬百想重摔2次！主持人5招完美救場 全網讚爆：告訴我他是誰柳承龍柳海真一起得百想大賞！回憶30年前辛酸史：從沒想過能獲獎《莎拉真偽人生》申惠善百想紅毯露2坨黑點 尷尬畫面全播出去！ 莊婷伃編輯記者畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...作品集 李秀智百想藝術大賞女子綜藝獎女版PSY