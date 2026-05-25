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蔣萬安：南陽街是半導體產業站上國際舞台的發源地

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台。據了解，最快本周將與台北市長蔣萬安見面，並討論輝達位於北投士林科技園區的台灣總部細節。蔣萬安今（25）日證實收到輝達員工大會的邀請，並強調輝達選擇台北作戰基地，這不只是台北市再次向世界證明我們的實力，同時也是輝達對於台北市未來發展充滿了信心。蔣萬安今日下午出席南陽街臺灣半導體產業發源地紀念牌啟用記者會，並接受訪問。針對黃仁勳再度來台，蔣萬安表示，「首先我要再次表達對於黃仁勳來到台灣的歡迎之意。而且看起來我們台北市的美食地圖要再次更新」。蔣萬安說，他確實有收到輝達的邀請，在5月27號出席他們在北士科T17、T18處舉辦的員工大會，所以這一次他們選在北士科，也就是他們總部的基地舉辦，別具意義。蔣萬安說，輝達選擇台北、落腳北市科，這不只是台北市再次向世界證明我們的實力，同時也是輝達對於台北市未來發展充滿了信心，投下信任票。今天來到南陽街，大家的印象可能是補習班林立，也許是離台北車站最近的補習街。但大家也許知道，這裡就是半導體產業站上國際舞台的發源地。媒體問如果見到黃仁勳會預計想要跟他聊些什麼嗎？會不會想要邀他一起逛夜市？蔣萬安回應說，他有正式收到輝達的邀請，這一次他們會選擇在T17、T18的基地舉辦員工大會。所以他會出席，屆時他也很高興能夠跟輝達執行長黃仁勳見面。