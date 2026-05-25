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▲A-Lin（左圖）12年前翻唱小賈斯汀成名曲〈Baby〉的片段被翻出，引發網友熱議。（圖／翻攝自A-Lin 920﻿臉書、Justin Biebe IG@lilbieber）

金曲歌后A-Lin（黃麗玲）的唱功扎實、渲染力強大，有「天生歌姬」美名，不同類型曲風皆能演繹出屬於自己的味道，近日一段她12年前翻唱美國天王小賈斯汀（Justin Bieber）成名曲〈Baby〉的片段被翻出，天后輕鬆駕馭動感舞曲、毫無違和感，嗓音還神似原唱，網友聽了拍案叫絕，「我以為是對嘴...」A-Lin在2012年4月13日於Legacy台北「搖滾地球月演唱會」登台演出，當天除了帶來自己的歌曲，還翻唱小賈斯汀的代表作〈Baby〉，難得嘗試唱跳風格，穿無袖襯衫、抓破熱褲的她，跟著Live Band的節奏又唱又跳，除了悅耳動聽，令人驚奇的是，A-Lin渾厚嗓音竟和小賈斯汀原曲的聲線幾乎重疊。該段影片在社群平台引起廣泛討論，網友驚嘆留言：「重點是開頭那個Oh oh～那個少年音也太像當年JB了吧」、「老娘baby」、「她如果不是A-lin我會以為是對嘴」、「好好聽」、「A-Lin真的音準天才」、「畢竟她夢想是做個唱跳歌手」、「好像快要變聲的小賈」、「A-Lin應該沒有不能駕馭的歌吧！」A-Lin不僅唱功了得，主持、控場功力也備受肯定，她日前宣布接下第37屆金曲獎頒獎典禮的主持重任，坦言目前依舊覺得一切「像是一場夢」，因為距離正式典禮還有一段時間，還沒有真實感，並表示最大的挑戰是「自然的做自己」，希望將個人輕鬆自在的個性帶入典禮，把音樂盛事辦成一場盛大派對。