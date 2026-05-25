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台灣高鐵今（25）日清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中，高鐵為了找出異常原因，將利用夜間維修時間進行詳細查修，更改最時刻表，無論是南港站發車向南邊，或是左營站往北，最晚班次都在23時以前發車，提醒乘客留意最新時刻表乘車。高鐵今日因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中。受此事件影響，今日全天均以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客（整點、20分、40分）。搶修期間台灣高鐵同步啟動「運具聯防」，引導旅客改搭台鐵、客運等其他交通運具，各車站亦加強廣播說明營運調整，並提供麵包、飲水給到站旅客。對於今日受影響旅客，台灣高鐵公司再度表達萬分歉意，並將協助旅客退費。高鐵將利用夜間維修時間，進行詳細查修，期盡快找出異常根因，避免類似事件再度發生。由於營運調整連帶造成今日末班列車發車時間與平日不同，敬請預計夜間乘車旅客注意末班車時間，避免延誤行程。自南港站發車：21：40前往左營站22：40前往台中站自左營站發車：21：40前往南港站22：40前往台中站台灣高鐵提醒旅客，即日起1年內均可辦理退費並免收手續費。📍列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價。📍凡購買受此事件影響而取消車次的旅客，若車票未經使用，得辦理全額退費；凡購買受此事件影響而中斷旅程的旅客，得退還未乘區間票價。📍持對號座車票改乘自由座的旅客，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。