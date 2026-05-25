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台積電近日傳出員工在社群上討論，因不滿公司傳出將砍員工季分紅逾一成，怒批高層毫無誠信、犧牲員工利益討好股東，將號召發起罷工，甚至有部分員工揚言效法三星電子工會爭取權益。對此，台積電今（25）日回應，很有信心今年員工分紅（依績效考核）全年成長比例將超過去年，且大家的分紅將會持續增加。臉書「TSMC大小事」、「台積大小事」等社團及Dcard軟體上，近期突然出現台積電準備大砍員工分紅的貼文，部分人甚至明確指出砍幅高達15%，導致下方留言區引爆基層怒火，紛紛痛批公司高層想改就改、想變就變、毫無誠信可言。還有不少員工表示，放話不排除效法三星電子員工進行「大罷工」。對此，台積電今日發布回應，清楚認知公司在台灣有著越來越大的企業社會責任，在盈餘分配上，會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。台積電也強調，公司感謝員工對於公司的貢獻，今年隨著公司成長，「我們很有信心台積公司員工分紅（依績效考核）全年成長比例將超過去年。我們也相信，伴隨公司未來的穩健發展，大家的分紅將會持續增加。」