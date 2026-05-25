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▲子瑜演唱會中，被粉絲問「芋圓vs地瓜圓」，她思考後選擇了地瓜圓。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu）

韓國女團TWICE的巡演《THIS IS FOR》，在23日來到了德國柏林場。沒想到有台灣粉絲衝到現場追星，其中還有人在台下狂舉牌問：「子瑜喜歡1、芋圓，2、地瓜圓」，真的被子瑜看見，思考一下後默默比出「2」的手勢，讓粉絲全嗨翻。TWICE在23日於柏林的優步競技場開唱，不少台粉也都成功買到票，現身演唱會現場追星。其中一名台粉分享自己在到演唱會前，想了非常多個問題，最後決定問「子瑜喜歡1、芋圓，2、地瓜圓」，所以帶了自己自製的牌子到現場，但一直找不到時機，不過認識的一名搖滾區粉絲幫自己舉。沒想到子瑜還真的看到了，歪頭思考一下後，默默比出了「2」的手勢，選擇了地瓜圓。這個答案也直接嗨翻全網，對於再度了解子瑜的一個資訊感到非常開心，「喜好相同再+1，普天同慶」、「地瓜圓萬歲」、「謝謝，從今天開始我吃冰只點地瓜圓」、「認真在思考的樣子好可愛，子瑜對食物也是真心的，是台灣的基因沒錯了。」還有網友整理出子瑜曾說過的飲食習慣，香菜派、火鍋不加芋頭、湯圓吃芝麻內餡的、吃咖哩飯不拌等，還曾自爆超特殊吃法，也就是把飯放在餅乾上一起吃，就連TWICE成員也超驚訝，不過這也意外引來許多粉絲親自測試，在當時引發熱烈討論。