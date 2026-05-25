韓國女團TWICE的巡演《THIS IS FOR》，在23日來到了德國柏林場。沒想到有台灣粉絲衝到現場追星，其中還有人在台下狂舉牌問：「子瑜喜歡1、芋圓，2、地瓜圓」，真的被子瑜看見，思考一下後默默比出「2」的手勢，讓粉絲全嗨翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
TWICE在23日於柏林的優步競技場開唱，不少台粉也都成功買到票，現身演唱會現場追星。其中一名台粉分享自己在到演唱會前，想了非常多個問題，最後決定問「子瑜喜歡1、芋圓，2、地瓜圓」，所以帶了自己自製的牌子到現場，但一直找不到時機，不過認識的一名搖滾區粉絲幫自己舉。沒想到子瑜還真的看到了，歪頭思考一下後，默默比出了「2」的手勢，選擇了地瓜圓。

▲子瑜演唱會中，被粉絲問「芋圓vs地瓜圓」，她思考後選擇了地瓜圓。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu）
▲子瑜演唱會中，被粉絲問「芋圓vs地瓜圓」，她思考後選擇了地瓜圓。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu）
子瑜的選擇再引熱議　粉絲嗨翻：地瓜圓萬歲

這個答案也直接嗨翻全網，對於再度了解子瑜的一個資訊感到非常開心，「喜好相同再+1，普天同慶」、「地瓜圓萬歲」、「謝謝，從今天開始我吃冰只點地瓜圓」、「認真在思考的樣子好可愛，子瑜對食物也是真心的，是台灣的基因沒錯了。」

子瑜飲食習慣超特別　飯竟跟餅乾一起吃

還有網友整理出子瑜曾說過的飲食習慣，香菜派、火鍋不加芋頭、湯圓吃芝麻內餡的、吃咖哩飯不拌等，還曾自爆超特殊吃法，也就是把飯放在餅乾上一起吃，就連TWICE成員也超驚訝，不過這也意外引來許多粉絲親自測試，在當時引發熱烈討論。

資料來源：Threads


相關新聞

高雄啤酒節門票5／13開賣！Rain子瑜都來了　福利、座位圖全公開

子瑜PO私人照片！國外大露黑絲玉腿、沒化妝嗑甜點　51萬人暈爛

子瑜童年照掀全網暴動！咧嘴大笑零偶包　粉絲讚：美貌等比例放大

高雄啤酒節今12點ibon全面開賣！子瑜、李珠珢、RIIZE卡司一次看

王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...