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環球晶董事長徐秀蘭今（25）日說明矽晶圓市況，今年產業環境和去年相比好非常多，客戶信心恢復，不只AI、先進製程需求強勁，車用、工業等非AI應用也開始回溫，整體需求結構比去年更健康。徐秀蘭指出，去年半導體市場呈現明顯分化，AI相關應用需求熱絡，但其他應用相對疲弱，不過，今年第一季起，客戶能見度與信心陸續改善，願意下較長期訂單，顯示產業氣氛已和去年不同。環球晶目前12吋矽晶圓產能已滿載，中小尺寸矽晶圓稼動率也維持高檔，訂單能見度已看到第三季。環球晶去年不敢向客戶提出調價，但今年產能利用率提高，加上外部成本上升已是事實，公司正積極與客戶溝通，希望下半年起平均銷售單價能合理反映成本變化。台股25日強勢大漲，加權指數終場收在43644點，上漲1376點，漲幅3.26%，盤中最高衝上43645點。矽晶圓族群表現強勢，環球晶收在788元，上漲71元，以漲停作收；台勝科、合晶、嘉晶同步亮燈漲停。