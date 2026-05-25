環球晶董事長徐秀蘭今（25）日說明矽晶圓市況，今年產業環境和去年相比好非常多，客戶信心恢復，不只AI、先進製程需求強勁，車用、工業等非AI應用也開始回溫，整體需求結構比去年更健康。

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徐秀蘭指出，去年半導體市場呈現明顯分化，AI相關應用需求熱絡，但其他應用相對疲弱，不過，今年第一季起，客戶能見度與信心陸續改善，願意下較長期訂單，顯示產業氣氛已和去年不同。

環球晶目前12吋矽晶圓產能已滿載，中小尺寸矽晶圓稼動率也維持高檔，訂單能見度已看到第三季。

環球晶去年不敢向客戶提出調價，但今年產能利用率提高，加上外部成本上升已是事實，公司正積極與客戶溝通，希望下半年起平均銷售單價能合理反映成本變化。

台股25日強勢大漲，加權指數終場收在43644點，上漲1376點，漲幅3.26%，盤中最高衝上43645點。矽晶圓族群表現強勢，環球晶收在788元，上漲71元，以漲停作收；台勝科、合晶、嘉晶同步亮燈漲停。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...