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藝人王俐人近期登上成人平台節目開直播，大膽的跨界嘗試瞬間引爆外界高度關注，沒想到網路上竟隨之盛傳她因此大撈800萬元。對此，王俐人在TVBS財經節目《財經鈔能力》接受主持人趙慶翔訪問時，忍不住無奈苦笑反駁：「我也很想知道800萬在哪裡！如果真的有800萬，我早就可以開始投資ETF跟台積電了！」談到負債來源，王俐人表示，主因是投資私廚剛開幕就碰上疫情，