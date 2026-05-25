藝人王俐人近期登上成人平台節目開直播，大膽的跨界嘗試瞬間引爆外界高度關注，沒想到網路上竟隨之盛傳她因此大撈800萬元。對此，王俐人在TVBS財經節目《財經鈔能力》接受主持人趙慶翔訪問時，忍不住無奈苦笑反駁：「我也很想知道800萬在哪裡！如果真的有800萬，我早就可以開始投資ETF跟台積電了！」
曾踩雷「雷曼兄弟」慘賠光！王俐人自爆是理財絕緣體
談到負債來源，王俐人表示，主因是投資私廚剛開幕就碰上疫情，
演藝工作與客源雙雙停擺。她表示，當時為了及時止損， 甚至選擇將合作夥伴的資金全數歸還，自己扛下高達2千萬元 債務，至今每月仍須償還15萬元的卡債與貸款。
事實上，王俐人之所以會希望若有大筆現金，想拿來買台積電，是因為她過去也是理財受災戶。她自爆年輕時好不容易存到50萬元，卻誤信理專話術買進雷曼兄弟，最後在金融海嘯中血本無歸。慘痛經驗在她心中留下巨大陰影，加上這次投資私廚又慘賠，才讓她對投資市場死心，無奈感嘆現在賺錢的速度永遠趕不上支出。
王俐人希望在2年內還清1千萬5百萬 5年內購入2千萬元小套房
王俐人分享自行規劃的財務藍圖，短期希望在2年內還清1千5百萬元負債，中期目標則是5年內購入2千萬元小套房
，長期希望在15年後，不僅能清償房貸，還能擁有1千萬元 類現金資產。不過王俐人受限目前收入僅能勉強打平每月還款金額， 因此理財專家建議她，將原本的短期目標拉長至三年， 保留部分現金流進行投資，透過複利累積資產，避免陷入「賺多少、 還多少」的困境。
不過，王俐人也澄清，自己並非不想理財，現在是沒有閒錢可以操作，連月存1萬買ETF都辦不到，聽到朋友談論台積電、E
TF，雖然心癢，但遺憾自己目前賺錢速度永遠追不上支出。 完整節目內容， 將於今晚20:00，於YouTube頻道《TVBS財 經》正式上架。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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談到負債來源，王俐人表示，主因是投資私廚剛開幕就碰上疫情，
事實上，王俐人之所以會希望若有大筆現金，想拿來買台積電，是因為她過去也是理財受災戶。她自爆年輕時好不容易存到50萬元，卻誤信理專話術買進雷曼兄弟，最後在金融海嘯中血本無歸。慘痛經驗在她心中留下巨大陰影，加上這次投資私廚又慘賠，才讓她對投資市場死心，無奈感嘆現在賺錢的速度永遠趕不上支出。
王俐人希望在2年內還清1千萬5百萬 5年內購入2千萬元小套房
王俐人分享自行規劃的財務藍圖，短期希望在2年內還清1千5百萬元負債，中期目標則是5年內購入2千萬元小套房
不過，王俐人也澄清，自己並非不想理財，現在是沒有閒錢可以操作，連月存1萬買ETF都辦不到，聽到朋友談論台積電、E
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