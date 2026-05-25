115 年 3-4 月期統一發票今（25）日開獎，特別獎 1,000 萬元中獎號碼為「19531471」；頭獎 20 萬元中獎號碼則為「07225810」及「20231230」。萊爾富表示，本期幸運之神降臨台中市的「梧棲大智店」，成功開出 1 張特別獎 1,000 萬元發票。消費者當時僅花費 40 元購買 2 罐光泉冷泡茶王烏龍，幸運兒隨手買飲料，竟直接成為千萬富翁。
萊爾富本期亦同步開出 2 張頭獎 20 萬元發票。其中一位幸運得主於新北市「新莊輔園店」購買茶樹舒涼感衛生棉，即幸運對中頭獎 20 萬元；另一位得主則在桃園市「八德德榮店」消費 125 元，就抱回 20 萬元獎金。萊爾富也呼籲，中獎民眾記得留意兌獎期限，別讓財神爺擦身而過，把握機會將好運真正帶回家。
萊爾富中獎發票消費內容與金額明細
2026 年 3、4 月統一發票中獎號碼出爐，千萬獎號為「19531471」。稍早萊爾富宣布，本期共開出 1 張特別獎及 2 張頭獎，詳細地點與金額如下：
1,000 萬特別獎
台中市「梧棲大智店」：花費 40 元購買 2 罐光泉冷泡茶王烏龍。
20 萬頭獎
桃園市「八德德榮店」：消費 125 元。
新北市「新莊輔園店」：購買茶樹舒涼感衛生棉。
統一發票3、4月中獎號碼一次看
📌特別獎號碼：19531471
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：85941329
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：07225810、20231230、83518781
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
萊爾富中獎發票消費內容與金額明細
2026 年 3、4 月統一發票中獎號碼出爐，千萬獎號為「19531471」。稍早萊爾富宣布，本期共開出 1 張特別獎及 2 張頭獎，詳細地點與金額如下：
1,000 萬特別獎
台中市「梧棲大智店」：花費 40 元購買 2 罐光泉冷泡茶王烏龍。
桃園市「八德德榮店」：消費 125 元。
新北市「新莊輔園店」：購買茶樹舒涼感衛生棉。
統一發票3、4月中獎號碼一次看
📌特別獎號碼：19531471
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：85941329
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：07225810、20231230、83518781
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。