115 年 3-4 月期統一發票今（25）日開獎，特別獎 1,000 萬元中獎號碼為「19531471」；頭獎 20 萬元中獎號碼則為「07225810」及「20231230」。萊爾富表示，本期幸運之神降臨台中市的「梧棲大智店」，成功開出 1 張特別獎 1,000 萬元發票。消費者當時僅花費 40 元購買 2 罐光泉冷泡茶王烏龍，幸運兒隨手買飲料，竟直接成為千萬富翁。

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萊爾富本期亦同步開出 2 張頭獎 20 萬元發票。其中一位幸運得主於新北市「新莊輔園店」購買茶樹舒涼感衛生棉，即幸運對中頭獎 20 萬元；另一位得主則在桃園市「八德德榮店」消費 125 元，就抱回 20 萬元獎金。萊爾富也呼籲，中獎民眾記得留意兌獎期限，別讓財神爺擦身而過，把握機會將好運真正帶回家。

萊爾富中獎發票消費內容與金額明細

2026 年 3、4 月統一發票中獎號碼出爐，千萬獎號為「19531471」。稍早萊爾富宣布，本期共開出 1 張特別獎及 2 張頭獎，詳細地點與金額如下：

1,000 萬特別獎

台中市「梧棲大智店」：花費 40 元購買 2 罐光泉冷泡茶王烏龍。

▲萊爾富台中市「梧棲大智店」開出1千萬發票。（圖／GoogleMaps）
▲萊爾富台中市「梧棲大智店」開出1千萬發票。（圖／GoogleMaps）
20 萬頭獎

桃園市「八德德榮店」：消費 125 元。
新北市「新莊輔園店」：購買茶樹舒涼感衛生棉。

統一發票3、4月中獎號碼一次看

📌特別獎號碼：19531471
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

📌特獎號碼：85941329
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

📌頭獎號碼：07225810、20231230、83518781
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）
▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

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