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2026年中華職棒明星對抗賽將於7月18、19日展開，今（25）日先舉行明星賽宣告記者會，會長蔡其昌出席與會，感謝球迷去年支持，創下中職史上首次2場8萬人滿場紀錄，蔡其昌談到今年戰況發展，坦言出現不少意想不到的狀況，甚至有百萬象迷跑來密蔡其昌，要求他管管中信兄弟，蔡其昌無奈地笑說，「我到底要管什麼！」中華職棒明星對抗賽今年18日首戰開打，沿用去年Team Star與Team Taiwan分隊模式，Team Taiwan主要成員會以有機會入選年底亞冠賽成員為主，蔡其昌稍早出席時也表達期待，「希望今年再考100分，這就像是嘉年華會，大家放下劍拔弩張氛圍，享受職棒大家庭的一場互動。」「畢竟今年戰局打得特別激烈，有些輸比較多的球隊氣氛不太好，也有意想不到的球隊上去。」蔡其昌提到，他去參觀台鋼雄鷹皇鷹學院時，發現硬體設機已經超過日職球團，「這也會讓其他球隊想要學習，會促進大家一起進步，這是職棒越來越好的必要環節。」蔡其昌提到，今年開打至今，依舊收到許多球迷回饋，例如明星賽該怎麼分隊、APP程式如何優化等等，也收到球迷抱怨，再怎麼投票，都投不過某一隊球迷，蔡其昌表示，其實今年狀況不一定，「那支球隊的球迷今年好像很不開心。」蔡其昌隨後無奈透露，曾收到相當無厘頭的要求，「他說：『會長，你可以去管管中信兄弟嗎？』，我實在是...我不知道要管什麼。」