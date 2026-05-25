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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前談到北市要發展成AI城市時，質疑「如果你連電都還沒有解決的話」要如何發展？但這番話被認為是承認缺電。面對質疑，沈伯洋表示，能源政策和變電所完全是兩件事，就像「這邊怎麼沒有接水管，結果就說你這個人不是反對用水力發電」。對此，台北市長蔣萬安今（25）日表示，輝達執行長黃仁勳公開表示，台灣絕對要投資核能，而且任何新興的能源都不應該被社會污名化，民眾期待的是國家走在正確的能源政策道路上面，才能夠大力發展AI。民進黨昨日舉行黨代表等黨職選舉，沈伯洋在文山區景行區民活動中心投票所外受訪，針對輝達進駐北士科的用電問題，媒體詢問如何看待有藍委質疑他過去反對核電延役，如今立場是否鬆動？沈伯洋回應說，能源政策和變電所完全是兩件事，就像「這邊怎麼沒有接水管，結果就說你這個人不是反對用水力發電」，大概是這個意思。他認為，重點是在於北士科的變電所現在到底要如何設置，以及時間趕不趕得及，這和能源政策完全是兩件事。蔣萬安今日下午出席南陽街臺灣半導體產業發源地紀念牌啟用記者會，並接受訪問。媒體詢問沈伯洋用「水管與水力發電」回擊藍委質疑，蔣萬安說，台電目前有在規劃新的變電所，台北市政府也持續跟台電保持溝通，但根本的問題在於國家整體的能源政策。蔣萬安說，去年這個時候，黃仁勳也公開表示，台灣絕對要投資核能，而且任何新興的能源都不應該被社會污名化，所以民眾期待的是國家走在正確的能源政策道路上面，才能夠大力發展AI。