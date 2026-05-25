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▲金慧成在大聯盟展現穩定的守備實力，與隊友配合良好，近期打擊卻陷入撞牆期。（圖／美聯／達志影像）

洛杉磯道奇隊的韓籍內野手金慧成本月陷入嚴重的打擊撞牆期，在台灣時間今（25）日道奇作客密爾瓦基釀酒人的比賽中，金慧成先發上陣卻繳出4支0、吞3K的慘烈成績。道奇終場雖以5：1贏球，但金慧成的賽季打擊率已一路下滑至0.255，近五場比賽15個打數僅敲2安。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言，金慧成近期再度開始追打壞球，在應該積極搶攻的情況下卻不斷陷入被動，即使守備表現穩定，但打擊狀態已亮起紅燈。洛杉磯道奇隊今天在客場面對釀酒人，雖然團隊順利摘下勝利，但對先發出任「第8棒、二壘手」的金慧成來說，卻是極其沉重的一戰。2局上無人出局、一二壘有人，金慧成在第一個打席對決釀酒人先發斯普羅特（Brandon Sproat），金慧成卻被變化球騙到，斯普羅特僅用3球就解決掉金慧成。接著金在第二打席，金慧成同樣遭到曲球欺騙，再次揮空吞K。金慧成第三打席則是對內角滑球出棒，再次揮棒落空出局，金慧成雖在最後一打席將球打出去，不過最後形成右外野飛球，遭到接殺出局，未能有安打紀錄，最後繳出4支0、吞3K的慘痛成績，近期的打擊成績不比上月穩定，且有明顯下滑現象。對此，道奇總教練羅伯斯賽後直言，「他又開始追打壞球了」，並接著分析，「在應該積極對決的球數下，他反而變得消極、被動。」回顧金慧成這兩個月的打擊表現，他在上月的平均打擊率為0.296，在上月底曾經打出兩戰7打數4安打，打擊率甚至一度衝上0.357，在大聯盟眾強爭鬥的狀況下保持一定水準。然而他本月平均掉到0.214，打擊率跌至0.255，差距相當明顯。金慧成本月開始長打率也有明顯下滑，從0.389 掉到0.268，進攻威力下降，另外，對於追打壞球的評價，金慧成的選球確實出現問題。他上月僅吞13K，然而這月比賽還沒結束，就已增加至17次，保送也從7次變成僅4次，目前上壘率下滑至0.320。近五場出賽，金慧成15個打數僅敲出2安，雖金慧成的打擊不如以往，目前無疑進入撞牆期，不過教練羅伯斯還是稱讚金慧成在守備上表現穩定，作為二壘手也是道奇隊上關鍵人物，「他的防守很好，作為隊友也很棒，他的守備能力與競爭心都已獲得認可。」1999年生的金慧成今年27歲，自18歲起就進入韓國職棒KBO，2025前進大聯盟，簽進擁有爭冠實力的洛杉磯道奇隊，並成功和隊伍一起拿下世界大賽冠軍。然而，羅伯斯遺憾暗示金慧成近期的打擊狀況仍待回升，加上陣中超級工具人赫南德茲（Enrique Hernández）即將傷癒歸隊，金慧成能否盡快改善打擊並站穩先發，將是外界關注焦點。